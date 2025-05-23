CB Valls
El CB Valls renova tres peces clau per al pròxim curs
Oriol Besora, Raül Neila i Òscar Ngomo són els primers homes de Miki Larraz
El CB Valls encetarà una nova era la pròxima temporada i la direcció esportiva ja s’ha posat a la feina per confirmar la renovació de tres peces clau. Després de confirmar a Miki Larraz com a nou tècnic, des de l’entitat de l’Alt Camp s’ha mogut per segellar els noms de Raül Neila, Òscar Ngomo i Oriol Besora.
El primer en ser confirmat va ser Raül Neila. El jove escorta complirà la seva tercera temporada a l’equip vallenc després d’assumir un paper més important sobre la pintura la temporada passada a la Tercera FEB. Aquesta temporada, Neila ha aconseguit una mitjana de 7,7 punts i ha assumit 21:52 minuts per partit. El següent en fer el pas va ser Óscar Ngomo. L’ala-pivot sumarà el seu segon any després de retornar a l’equip del seu cor la temporada passada. Ngomo va convertir-se en una peça important de l’equip el curs passat dins i fora de la pista. Amb la seva experiència i intensitat, es presenta com un dels dos pilars de l’equip. Des de l’entitat destaquen que la seva renovació «és una aposta per a la cohesió i l’experiència dins del vestidor».
Finalment, el segon pilar de l’equip serà Oriol Besora. L’escorta vallenc format a la base del club continuarà un any més com un dels timons de l’equip. Enguany, Besora ha sigut un dels anotadors de l’equip amb 13,9 punts per partit, demostrant la seva tècnica i tir exterior com a punts forts.
Des de l’entitat assenyalen que els tres moviments «són una aposta per donar continuïtat al bloc de jugadors que han consolidat el projecte esportiu de l’entitat». D’aquesta manera, Miki Larraz ja té els primers tres noms confirmats de la plantilla, tot i que s’espera que la llista s’ampliï en els pròxims dies.