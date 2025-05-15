CB Valls
Miki Larraz es converteix en el nou entrenador del CB Valls
El barceloní substitueïx Víctor Neila i iniciarà la seva etapa la temporada 2025-2026
Miki Larraz serà el nou entrenador del CB Valls. El tècnic barceloní iniciarà la seva era la temporada 2025-2026 a la Tercera FEB. Amb gairebé 35 anys d’experiència a les banquetes, Larraz arriba procedent del CB Santfeliuenc, on va formar part de l'staff com a entrenador ajudant, per liderar una nova etapa al conjunt vallenc.
Durant la seva presentació oficial, Larraz ha mostrat la seva satisfacció per unir-se a un club que ha qualificat «d’històric» i ha destacat la dificultat que sempre ha suposat jugar al pavelló del CB Valls. Ha expressat la seva il·lusió per iniciar aquest nou repte i ha remarcat que el seu principal objectiu serà treballar intensament per oferir «el màxim d’alegries a l’afició».
Pel que fa a l’estil de joc, el nou tècnic aposta per un bàsquet intens i agressiu, fonamentat en una defensa sòlida que incomodi els rivals. Tot i això, ha puntualitzat que les propostes tàctiques s’ajustaran al perfil dels jugadors que formaran part de la plantilla. En aquest sentit, ja està treballant colze a colze amb Lluís Cuesta, responsable esportiu del club, en la planificació de l’equip, valorant possibles renovacions i incorporacions.
Cuesta ha subratllat que la incorporació de Larraz respon a la seva dilatada trajectòria i ha assegurat que l’acord es va tancar de manera ràpida.
Amb una carrera àmplia i diversa, Miki Larraz va iniciar-se com a entrenador amb només 15 anys i ha passat per entitats com el FC Barcelona (categoria formativa), el WTC Cornellà (LEB 2, 2004/05), River Andorra com a director esportiu (LEB Plata, 2009/10), Jac Sants (2011-2014) i CB L’Hospitalet, on ha dirigit tant equips de base com el sènior. En destaca el seu paper al JAC Sants, on va liderar l’equip en el seu debut a la Lliga EBA, assolint una meritòria segona posició al grup C.
Amb aquest nou fitxatge, el CB Valls inicia una etapa il·lusionant amb l’objectiu de consolidar-se a la Tercera FEB i continuar creixent com a referent del bàsquet català.