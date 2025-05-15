Entranador de l’OCA Global CB Salou
Entrevista
Jesús Muñiz: «Sempre he tingut la mateixa essència des que vam començar a Copa Catalunya fins ara a Segona FEB»
El tècnic de l’OCA Global CB Salou valora a Diari Més la temporada del seu equip i detalla que continuarà a les regnes de l’equip el pròxim any, el seu desè treballant a l’entitat de la Costa Daurada
Han passat ja uns dies de l’eliminació en el play-off contra el Melilla. Ara, en fred, té alguna espina clavada l’entrenador del CB Salou respecte a aquell partit?
«Evidentment, sempre fa mal perquè soc competitiu i no m’agrada perdre l’eliminatòria, però considero que el Melilla és un equip fet per pujar. Sabíem que era complicat i crec que la clau estava en el primer partit. Vam sortir molt bé en el primer quart i podíem guanyar, però no vam ser capaços. A més, també emprenya no poder competir com ens agradaria en el partit de tornada».
Com defineix aquest tercer any a Segona FEB?
«Crec que ja estem molt més còmodes a la categoria. Estem adaptats a les dinàmiques i diria que enguany ha sigut el més físic. Això sí, s’ha de tenir en compte que és molt canviant, l’exigència és màxima i els equips mouen peces a l’estiu i després a les dues darreres finestres de fitxatges hi ha plantilles que es reconverteixen».
Amb la temporada ja liquidada, que li espera a Jesús Muñiz?
«Continuar treballant. Ja hi haurà temps per descansar més endavant. Toca continuar veient equips, valorant opcions i jugadors. La roda segueix girant».
Tornarà a comandar el CB Salou el pròxim curs?
«Sí, aquesta és la idea que vam parlar amb el president Santi Benito. Vull continuar creixent amb el club, sempre amb l’ambició sana de voler fer un pas més».
Serà el seu desè any al club. Una dècada. Què com ha canviat vostè des que va arribar?
«Vaig començar jugant Copa Catalunya i la veritat és que no he canviat molt. Sempre he treballat amb aquesta gana i ambició de fer passos endavant cada temporada. Segueixo gaudint i treballant com el primer dia. Potser es canvia més a nivell esportiu, perquè cada any aprens més detalls del bàsquet, però l’essència és la mateixa del de Copa Catalunya a Segona FEB».
L’any passat no va tenir pràcticament cap lesió important i, enguany, l’equip ha patit un calvari constant amb les baixes. Quina experiència en treu?
«La veritat és que és la primera vegada que m’he trobat una situació així i porto molts anys d’entrenador. Ha sigut una temporada complexa perquè estem parlant de moltes lesions de llarga durada. Juanpe Jiménez i Adrià Aragonès van patir dues lesions d’escafoides que els han deixat fora de joc durant mesos. Després Kristian Mendes amb el tendó d’Aquil·les i Edgar Moure també va quedar-se sense final de curs amb una fissura al turmell. A més, que a aquestes se sumen les lesions habituals d’una temporada normal, com petits esquinços».
Com ha afectat a l’equip?
«Sobretot en el dia a dia i en els entrenaments. Al final, a nivell competitiu no deixa de ser més fàcil de gestionar i la rotació és més curta. En el dia es necessiten jugadors molt compromesos i això ho hem tingut. No és el mateix que et passi durant unes setmanes i aguantis, estem parlant de mesos. El club també va mostrar el seu compromís incorporant a Cuéllar i la tornada de Juanpe i Adrià en els darrers partits va ser una alegria total per a tothom. En general, estic molt satisfet, perquè potser altres equips amb aquesta garrotada s’acaben trencant i hem fet un pas endavant».
Quin és el millor moment que recorda de la temporada?
«Ara mateix me’n venen molts. Guanyar la Lliga Catalana per començar va ser espectacular. També em guardo amb molta estima el debut a Copa España. Jugar en el Coliseum contra el Burgos, un equip que ara ha pujat de nou a l’ACB va ser molt bonic. Veure aquella pista, com ho vivia intensament l’afició i com van acabar corejant el nom de Salou en senyal de respecte és un gran record».
I el més clau a nivell esportiu?
«En el tram final de la temporada havíem plantejat quatre finals contra tots els equips catalans. En la situació en la qual estàvem, necessitàvem guanyar-los tots per salvar-nos i entrar en el play-off. Perdre un podria deixar-nos en terra de ningú. I ho vam aconseguir, primer guanyant el Gironès remuntant 13 punts, després en la darrera possessió contra el CBT i guanyant l’average al Mataró remuntant 15 punts».
Amb tot per preparar per a l’any que ve, quina situació ideal voldria per a la pròxima temporada?
«Estar en la final de play-off d’ascens [riu]. El que m’agradaria és refermar-nos cada vegada més a la categoria. Queden coses a millorar i aprendre dels errors. Complint deu anys en aquest projecte, sembla una data molt bonica per aconseguir-ho».