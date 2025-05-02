Esports
El CB Salou, preparat per assolir una gesta a la pista del Melilla
Els de Jesús Muñiz hauran de remuntar els 8 punts de desavantatge per continuar vius en el ‘play-off’ d’ascens
L’OCA Global CB Salou està preparat per assolir una gesta aquest cap de setmana a la pista del Melilla. El conjunt salouenc haurà de remuntar els vuit punts de desavantatge a domicili per continuar vius en el play-off d’ascens a la Primera FEB, aquesta serà una missió difícil, però no impossible per a un club que aspira a millorar l’èxit de la darrera temporada.
L’eliminatòria està viva. Aquest és el missatge que va deixar el tècnic Jesús Muñiz després del partit del darrer diumenge contra el Club Melilla Baloncesto. Els de la Costa Daurada van disputar un duel de màxima intensitat en el qual van acabar perdent per 80-88. Els locals van sorprendre amb un potent primer quart, però la reacció visitant, el favorit per l’ascens d’entre tots els candidats del play-off, va acabar per igualar l’electrònic al descans.
A la represa, els visitants van girar la truita a l’encontre i van amenaçar amb deixar l’eliminatòria sentenciada, però els locals van saber gestionar la diferència per deixar finalment 8 punts de desavantatge. Jesús Muñiz va destacar en el postpartit això mateix, que «quan han superat els 10 punts de marge es podria haver posat en perill, però l’equip ha treballat per deixar l’eliminatòria oberta. Tot es decidirà allà».
Contra el millor local
El CB Salou tindrà una missió difícil, haurà d’assaltar amb contundència la pista del Melilla, un pavelló que només un equip ha aconseguit guanyar en tota la temporada. Aquesta única derrota va ser el 3 de novembre quan l’Insolac Caja 87 va guanyar per 94-96.
Això sí, el conjunt visitant va haver de suar per emportar-se l’encontre perquè van haver de guanyar el partit a la pròrroga. Des de llavors, el Melilla no ha tornat a perdre a casa. Ni tan sols contra el Cáceres, l’aspirant a assolir el primer ascens a Primera FEB.
El conjunt de Jesús Muñiz ha treballat durant tota la setmana amb l’experiència que va donar el primer partit del play-off. El Melilla exigirà un ritme d’anotació elevat als salouencs i la defensa serà clau per reduir aquest marge de 8 punts.