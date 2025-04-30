Esports
El TGN Bàsquet assoleix la permanència a Supercopa
Les lila van vèncer al Gramenet i van aprofitar l’ensopegada del SESE
El TGN Bàsquet serà equip de Supercopa catalana una temporada més. Les tarragonines van assolir la gesta el dissabte després de guanyar el Gramenet per 47-37 i aprofitar la inesperada ensopegada del SESE per mantenir la plaça a la màxima categoria del bàsquet català.
El conjunt entrenat Israel Esteve va preparar el duel amb un ull posat al duel entre el Cerdanyola i el Roser, però, al final, qui va fer el favor va ser el Sant Gervasi. El SESE es jugava també la permanència a casa, però ho feia contra un equip que ja havia certificat el seu descens. La derrota del rival directe va encendre totes les alarmes al conjunt tarragoní, que va encetar el duel sabent que una victòria al pavelló del Sagrat Cor significaria la salvació.
Amb aquesta injecció de motivació extra, les d’Israel Esteve van encetar un duel igualat amb un intercanvi de cistelles constant entre els dos equips. Aquesta igualtat va deixar el partit amb un 21-20 al descans. A la represa, el conjunt tarragoní va fer un pas endavant. Les liles van accelerar el ritme anotador, però la clau va ser la intensitat defensiva, que va deixar enrere el Gramenet poc a poc fins que van poder esclatar d’alegria i eufòria amb el final del partit.
«La salvació és un premi per al club, per a les jugadores i per a l’esforç i el treball de tota una temporada plena de dificultats», va destacar el tècnic Israel Esteve en el postpartit. A més, va afegir que «és un mèrit per a tots aguantar la Supercopa amb un equip tan jove. Enguany la lliga ha estat extremadament igualada i amb un partit més potser estaríem parlant d’arribar a la final a quatre». El TGN Bàsquet continuarà el seu creixement a la Supercopa com l’equip femení de la demarcació millor classificat.