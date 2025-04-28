Bàsquet
El Salou cau amb honor i deixa la porta oberta a l’eliminatòria (80-88)
Els salouencs van entrar amb força, però la potència del Melilla va acabar sent determinant
L’eliminatòria es decidirà a Melilla. L’OCA Global CB Salou va caure ahir amb honor al pavelló del Milà en el primer partit del play-off d’ascens a la Primera FEB. El conjunt de Jesús Muñiz va jugar de tu a tu contra el Club Melilla Baloncesto, un dels candidats a l’ascens de tota la categoria. Els salouencs no es van fer enrere i van plantar cara, però la potència del rival va donar el primer assalt al Melilla.
El CB Salou va arrencar molt intens en defensa i ràpid en atac, aconseguint dos triples seguits en els primers minuts. La motivació del conjunt local era màxima. Els de Jesús Muñiz s’havien guanyat el dret a somiar per l’ascens i van entrar a la pista amb el ganivet entre les dents. De seguida, el Melilla va entendre que si volia guanyar hauria de suar. Iker Montero comandava amb elegància l’atac local i aconseguia anar a la línia de tirs lliures amb les seves penetracions. Els salouencs van tancar bé el rebot i van estar fins des del tir exterior, arribant a establir una diferència de vuit punts en els primers compassos del partit. Barksdale també imposava el seu joc interior i el Melilla intentava reaccionar sense èxit, tot i que mantenia les diferències al marcador. Soumbey-Alley era el millor dels visitants. El seu esforç no va ser suficient, perquè el Salou va tancar el primer període amb deu punts d’avantatge.
Amb el pas dels minuts, el conjunt melillenc es va anant connectant al partit i va reduir les diferències al marcador. Poc a poc, el Melilla esgarrapava punts i escurçava les distàncies, fins que va assolir agafar el timó del partit. En qüestió de pocs minuts el Melilla va fer miques l’avantatge local i Krutous, des de la línia de tres, va donar un cop d’efecte al partit completant la remuntada. Pavlov, amb un nou triple, va enviar el partit al descans amb un 45-51.
El temps de descans va ser molt efectiu per als visitants, perquè van acabar per aclarir els dubtes en atac que van patir en el primer tram. El Melilla va imposar la seva llei sobre la pista i va acabar per trencar la barrera dels deu punts d’avantatge gràcies a l’encert dels seus tiradors. El conjunt visitant aterrava a Salou com l’equip més anotador de tota la categoria i els de Muñiz van saber per què. El ritme de puntuació era molt elevat, tot un repte que els salouencs van acceptar. Un triple de Cuéllar van obrir el camí a l’esperança al final del tercer quart posant el 65-74.
Tocava la remuntada en el darrer període i Juanpe Jiménez es va posar la granota de treball per escurçar distàncies amb un nou triple, però el Melilla va contestar immediatament amb un altre. Els salouencs aconseguien mantenir el ritme anotadors dels seus rivals, però això no era suficient per remuntar un partit en el qual el Melilla estava amb uns deu punts còmodes de marge. Amb el pas dels minuts, el neguit augmentava a la parcel·la blava i el cansament era evident. El cronòmetre negava la gesta, però el Salou no va abaixar els braços i va fer un esforç per escurçar la distància a 8 punts i deixar la porta oberta a l’eliminatòria.