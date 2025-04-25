TGN Bàsquet
El TGN Bàsquet es juga la permanència a la Supercopa a casa
Les tarragonines necessiten guanyar a casa al Gramenet i que el Cerdanyola perdi el seu partit
Tot o res per al TGN Bàsquet aquest dissabte. El conjunt tarragoní afronta un final d’infart de lliga per assolir la permanència a la Supercopa Catalana, la màxima competició a nivell català. Les d’Israel Esteve tancaran el curs al pavelló del Sagrat Cor, però amb una gesta per davant: per mantenir la categoria necessiten guanyar al Gramanet i esperar que el Cerdanyola perdi el seu duel.
El camí per la Supercopa ha sigut tortuós per la màxima igualtat a la categoria. De fet, del TGN Bàsquet, primer en posicions de descens, al Premià, el primer equip que disputa la final four per l’ascens, només hi ha tres victòries de marge. «Portem així durant mesos. La igualtat en aquesta categoria és màxima. De fet, la setmana passada el Roser es jugava contra nosaltres la permanència i, com va guanyar, ara es juga en la darrera jornada de lliga la possibilitat d’anar a la final four», va destacar el tècnic lila Israel Esteve.
El conjunt tarragoní té un balanç d’onze victòries i catorze derrotes i Esteve el defineix com «un equip molt jove i format completament amb gent de la casa. Al desembre vam perdre la nostra interior i enguany és el primer sense la veterana Laura Pascual. Amb tot, som un equip valent que sempre ha competit els partits contra qualsevol rival».
El duel del dissabte serà tot un repte. Assolir la permanència passarà, en primer lloc, per superar el Gramanet, el segon classificat que només ha perdut 3 partits aquesta temporada. «És un equip superlatiu en totes les posicions, així que, tot i que potser es guarden a les seves referents per no arriscar a perdre-les, ens ho posaran molt difícil», va apuntar Esteve. En aquest sentit, va afegir que «hem de mantenir la calma i la concentració en tot el partit per evitar les pèrdues i millorar la definició, que han sigut dos punts pendents durant la temporada».
El duel entre el Roser i el Cerdanyola començarà només un quart d’hora abans al del TGN Bàsquet. Amb tot, Esteve va subratllar que «ens centrarem en el nostre partit. No podem pensar en els altres». De fet, el conjunt tarragoní podria arribar a salvar la categoria per altres vies, perquè, si només baixa un equip català de LF-2, es podrien ampliar posicions i l’onzè classificat –en aquest cas el TGN Bàsquet– conservaria el seu lloc a la Supercopa. Per al club tarragoní això és capdal perquè «continuar a Supercopa significa continuar sent un referent a la província en el bàsquet femení. A més, en un equip formant per la gent de la base com el nostre, consolida encara més el nostre treball a les categories inferiors», va cloure el tècnic lila.
Amb els seus
Les liles no estaran soles, perquè afrontaran el repte amb els seus al pavelló del Sagrat Cor. «L’afició sempre ha respost durant el curs i intentarem fer-los gaudir en aquest últim partit de la temporada. Donarem un espectacle perquè la gent gaudeixi», va apuntar Esteve.