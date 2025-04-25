Bàsquet
El Melilla, l’equip fet per pujar que posarà a prova el Salou
Jesús Muñiz destaca que el rival té «amenaces en totes les posicions»
L’OCA Global CB Salou encetarà el seu camí en el play-off d’ascens a la Primera FEB aquest diumenge contra el Club Melilla Balonceso. Els de Jesús Muñiz es van guanyar el dret de disputar aquests segons play-off consecutius, però, entrar en vuitena posició, tindran un dels ossos més durs de rosegar com el primer rival.
El Melilla va tancar la fase regular en segona posició del grup Oest i es presenta com un dels favorits en assolir l’ascens de la categoria. A les regnes de Mikel Garitaonandia, un tècnic amb un bagatge molt ampli a la categoria, el club de la ciutat autònoma va confeccionar un projecte preparat per pujar a Primera FEB replet de jugadors de qualitat i experimentats en categories superiors.
El tècnic del conjunt salouenc, Jesús Muñiz, va definir el seu rival com «un equip amb amenaces en totes les posicions, té totes les peces duplicades i està confeccionat per a l’ascens». En aquest sentit, Muñiz va afegir que «és un equip que té molta facilitat a l’hora d’anotar. El seu joc exterior és molt ampli i el compensen també amb potència sota de la cistella. En definitiva, és un equip que els interessa fer el camp molt gran amb un joc ampli i així estirar la defensa dels seus rivals».
A les seves files destaca el base Javier Garcia, que lidera l’equip des de l’exterior acompanyat de l’anotador Jeffrey Godspower. En el joc interior destaca el pivot Herve Kabasele, que es va incorporar al gener al Melilla i s’ha convertit en el pal de paller de l’equip. Kabasele és un jugador que acumula vuit temporades a la Primera FEB i que, en els 12 partits que ha acompanyat al Melilla, acumula una mitjana de 12,5 punts i 4,6 rebots per partit.
Sense por
El CB Salou arriba al duel convençut de les seves capacitats. Muñiz ha recuperat per al tram més important del curs a les seves peces com Juanpe Jiménez i Adrià Aragonès. De fet, el tècnic del Salou va destacar que «el Melilla té jugadors molt experimentats en fases d’ascens, però anirem a competir sense por des del primer moment sent conscients de les nostres capacitats». En aquest sentit, va afegir que la clau és «no deixar anar el partit en cap moment i contestar sempre cada tir seu per no perdre el ritme d’anotació».
A diferència de l’any passat, el primer partit de l’eliminatòria serà a Salou. En aquest paper de visitant és on ha patit més el Melilla enguany, perquè només ha sumat 3 victòries en tot el curs. Amb tot, Muñiz no abaixa la guàrdia i va apuntar que «fora potser han tingut dificultats, però a la seva pista només han perdut un partit. La clau és no deixar que trenquin l’eliminatòria i deixar-la oberta per a la tornada».