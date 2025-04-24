Esports
Víctor Neila deixa de ser l’entrenador del CB Valls
El tècnic tarragoní finalitza una etapa de tres temporades a l’entitat
El CB Valls i Víctor Neila separaran els camins al final de la temporada. El tècnic tarragoní s’acomiadarà del conjunt vallenc després del partit que tancarà la competició de la Tercera FEB aquest dissabte al pavelló Joana Ballart contra el filial del Joventut de Badalona. D’aquesta manera, s’acabarà una etapa de tres temporades en les quals el tècnic tarragoní ha apropat al Valls a tocar de la promoció d’ascens amb un últim curs difícil en el qual s’ha hagut de lluitar per assolir la permanència.
Neila va fer pública aquesta decisió en una roda de premsa al Joana Ballart celebrada el darrer dimarts. Acompanyat del president del CB Valls Magí Mallorquí i del director tècnic Lluís Cuesta, el tarragoní va destacar que «fa setmanes que vaig decidir que, per motius personals, era millor separar camins. Les etapes s’acaben i, després de tres temporades al club, era el moment d’acabar l’etapa». En aquest sentit, Neila va afegir que «malgrat que aquest últim curs ha sigut difícil a nivell de resultats, he gaudit al màxim dels tres anys i agraeixo la confiança en mi per part del club en tot aquest temps».
Víctor Neila va arribar al CB Valls la temporada 2022/2023 després d’agafar el relleu d’Oriol Pozo. En l’any de la seva estrena va assolir la quarta posició, aquest va ser un any en el qual el CBT va assolir l’ascens de categoria entrant a play-off com a tercer classificat. L’any passat, Neila va portar el Valls fins a la tercera posició.
Un curs difícil
Aquest curs es va complicar des del principi. El CB Valls va configurar un equip capacitat per lluitar per assolir l’ascens de la categoria. L’experiència de jugadors com Marcus Vinicius, Gonzalo Baltà, Óscar Ngomo i Artur Alaminos oferien experiència a un equip que també comptava amb homes com David Loras i Marc Buscail. Amb tot, en cap moment del curs es va assolir el joc i les sensacions esperades.
En aquest mar de dubtes Víctor Neila va haver de reformular l’equip perquè jugadors com Alaminos i Baltà van abandonar l’equip. En aquest tram de dubtes i perill de descens de la categoria, Jordi Llagostera, retirat des de l’abril de l’any passat, va decidir tornar a l’equip per ajudar a reconduir la situació.
Finalment, la setmana passada, malgrat perdre contra el Vic a domicili, la resta de resultats de la jornada van certificar la permanència així que, el duel de dissabte al Joana Ballart, servirà per acomiadar Víctor Neila amb la seguretat que l’equip continuarà a la Tercera FEB. Això sí ho farà amb un relleu a la banqueta i el director tècnic Lluís Cuesta va destacar que des del club ja s’està treballant per trobar l’entrenador adient per encetar una nova era.