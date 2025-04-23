Bàsquet
El CB Salou tornarà a lluitar per l’ascens a Primera FEB després d’un final agònic
La victòria del Mataró contra el Gandía a la pròrroga (83-82), classifica als salouencs tot i la seva derrota
El Club Bàsquet Salou afronta amb il·lusió i emoció la seva segona promoció d’ascens consecutiva a la Primera FEB després d’un final de lliga apassionant que va mantenir els seus seguidors al límit de l’aguant fins al darrer moment.
El passat cap de setmana, els salouencs es jugaven l’entrada al play-off en un partit contra el Sant Antoni, que va acabar amb derrota per 77-99. No obstant això, el destí va somriure als homes de Salou gràcies a la derrota en terres andaluses en la tornada del Gandia a Mataró, en una pròrroga d’infart, (83-82) que va suposar la classificació dels salouencs.
Amb aquest resultat, els blaus van assegurar la seva plaça entre els vuit primers, classificant-se en la vuitena posició de la taula amb un balanç de 12 victòries i 14 derrotes. Així, l’equip aconsegueix de nou la promoció d’ascens, un objectiu que ja van disputar l’any passat i que torna a estar a l’abast. La temporada passada, el Ciudad de Huelva va eliminar el CB Salou en la primera ronda dels play-offs tot i la victòria dels salouencs.
Un rival temible
Amb aquesta vuitena posició en lliga regular, el CB Salou s’ha guanyat el dret de competir per l’ascens a la Primera FEB, però haurà de fer front a un rival complicat en la primera ronda de play-off. Els salouencs s’enfrontaran als quarts de final amb el Club Melilla Baloncesto, un conjunt que ha tancat la seva temporada regular amb un rècord de 15 victòries i 11 derrotes. El Melilla ha acabat en segona posició al grup Oest superant clarament el Salud Archena (108-71) en l’últim partit de la lliga.
La millor classificació del conjunt melillenc li atorga el factor camp en aquesta eliminatòria, el que accentua el seu favoritisme per l’eliminatòria.
Victòria per acomiadar la temporada
D’altra banda, el CB Tarragona va tancar la seva temporada amb una victòria davant el Llíria per 88-83. Tot i això, el triomf no ha estat suficient per evitar el descens, que ja s’havia consumat setmanes enrere. Els tarragonins tanquen l’any com a últims classificats amb només quatre victòries en tota la temporada.