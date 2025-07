L’Ibersol CBT no té opcions a la pista del Fibwi Palma i perd per un contundent 102-63

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un Ibersol CBT amb moltes baixes no ha pogut competir a Son Moix davant del Fibwi Palma. L’equip local, tercer classificat de la Segona FEB, ha dominat el partit sense cap problema i l’ha deixat ja resolt al tercer quart, quan ha superat els 30 punts de diferència. Amb Brian Vázquez i Charlie Cunningham liderant l’atac, els mallorquins han passat per sobre d’un Ibersol CBT que viatjava amb la baixa ja coneguda del pivot David Kristensen i les sobrevingudes aquesta setmana dels dos bases purs de l’equip, Josep Fermí Cera i Álvaro Fernández. La superioritat del Fibwi en els percentatges de llançament -especialment des de la línia de tres punts- i en el rebot amb marcat la diferència entre dos equips en dinàmiques oposades.

Els balears prenien el control ja des dels primers minuts, gràcies a l’encert exterior de Vázquez i el domini interior de Cunningham (8 punts del pivot nord-americà en el 13-6 de sortida). Els tarragonins mostraven una tímida capacitat de reacció amb un 0-4 que posava el marcador en 16-10 després que el Fibwi hagués agafat ja una màxima de 10 punts. Temps mort immediat de l’entrenador local, però el CBT retallava una mica més, fins al 16-12, gràcies a Okeke, que semblava haver trobat el camí cap a cistella. Un triple d’Ousmane Ndour posava els tarragonins a només 3 punts, però Aramburu responia a la jugada següent: 21-15 i temps mort, ara de Toni Larramona, a un minut per al final del primer quart. Poc marge per rectificar: el període es tancava amb 23-15 per als locals.

Els 10 punts de bretxa tornaven només començar el segon quart (25-15). Aramburu repetia des dels 6,75 i portava el forat fins als 13, provocant un nou temps mort del tècnic tarragoní al minut 2. Els locals seguien ampliant la renda fins a una màxima de 17 punts a cop d’accions de 2+1. A partir d’aquí, Ousmane Ndour capitanejava una petita reacció que de seguida es convertia en miratge: 42-22 a 3 minuts per al descans. En el tram final de la primera part, el CBT treia forces de flaquesa per maquillar-ho fins al 43-28.

Un 7-0 d’inici esvaïa dubtes sobre com seria el segon temps: 50-28, la màxima fins al moment. Amb Brian Vázquez i Christian Cunningham exercint un altre cop de referents ofensius, el Fibwi es proposava deixar el partit vist per a sentència. Un triple de Franco Miller a 2 minuts per al final del quart travessava la barrera dels 30 punts i semblava certificar definitivament la victòria dels locals (64-33). Amb un CBT desbordat en defensa i sense arguments ofensius, el període es rubricava amb un eloqüent 70-37, nova màxima diferència per a un equip local que ja jugava a plaer.

L’últim quart no podia ser res més que un tràmit. Pels tarragonins, només Luís García era capaç de contenir el vendaval del Fibwi, que s’acostava ja als 40 punts (88-49 a 5 minuts per al final). Però l’aler-pivot andalús acabava perdent l’encert dels primers minuts de l’últim parcial i els locals remataven la feina fins al rotund 102-63 que reflectia el marcador al final del partit.