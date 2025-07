El Reus Deportiu s’obre pas i celebra l’ascens a Super Copa catalana

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Reus Deportiu Viorcam ha arribat per fer-se un lloc en el món del bàsquet provincial. Fa uns anys, el club roig-i-negre va fer una aposta de creixement per a una secció que enguany compleix els 95 anys d’història.

L’èxit d’aquesta aposta va quedar palesa la setmana passada amb la confirmació de l’ascens a Super Copa del sènior masculí, un equip que ahir va trepitjar el Balcó dels Somnis de l’Ajuntament de Reus després d’un merescut reconeixement a la feina feta durant el curs. Això sí, des del club esperen tornar d’aquí poc temps amb el sènior femení.

Amb un balanç de 19 victòries i 5 derrotes, el sènior masculí del Reus Deportiu és el primer dels equips de l’entitat que està de celebració. «Fa molts anys, el Reus va estar a Primera Nacional, que era com una Tercera FEB i amb el temps va anar caient. Amb l’arribada de Viorcam com a patrocinador i l’aposta del club i dels coordinadors de la secció s’ha creat un projecte per tornar a posar-nos en el mapa del bàsquet i, de moment, crec que estem fent les coses bé», va destacar l’entrenador de l’equip, Pere Freixes.

En el conjunt roig-i-negre hi ha noms destacats en el món del bàsquet local com Larry Ewulu i Sisco Moreno, jugadors que saben el que és pujar a Segona FEB amb el CB Salou i el CBT respectivament. Aquests s’han afegit al bloc de la casa i han creat un tàndem que ha donat moltes alegries al club.

Tercera FEB a l’horitzó

Aquest és el segon ascens consecutiu de l’equip. L’any passat, el Reus va pujar de Segona Catalana a Primera, però des de l’entitat van aprofitar l’oportunitat que va donar una plaça lliure a la Copa Catalunya. Enguany, segons ha pogut saber Diari Més, aquesta opció s’ha tornat a donar i l’ascens ha vingut amb una oportunitat de participar a la Tercera FEB. Amb tot, des de l’entitat roig-i-negra es nega aquesta possibilitat, destaquen la preferència d’anar pas a pas i encarar primer el repte de la Super Copa catalana per continuar creixent.

Creixement de secció

L’ascens del sènior masculí podria no ser l’únic, perquè el femení ho té a tocar. Les reusenques són líders de Segona Catalana a falta de dos jornades per al final. Si tot va bé, el club celebrarà un ascens doble. El coordinador de la secció, Marc Olivart, va assenyalar que «l’ascens del sènior és un èxit, però també cal destacar que som la secció que més ha crescut al club».

A més, va afegir que «el bàsquet femení té un pes molt important i el 57% de la base són noies». El Reus Deportiu Viorcam s’obre pas en el món del bàsquet. L’ascens del sènior masculí ha obert la llauna d’un projecte que tot just acaba de començar i que no té sostre.