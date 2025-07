Adrià Aragonès, un «fitxatge» de luxe per al CB Salou

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Tot van ser bones notícies per a l’OCA Global CB Salou el darrer diumenge. El conjunt de Jesús Muñiz va vèncer la UE Mataró en el que va ser un triomf crucial per allunyar-se definitivament de la part baixa i mirar cap al play-off d’ascens. A més, els salouencs van poder comptar a la pista amb dos «fitxatges» de luxe de cara al final de temporada. Adrià Aragonès i Juanpe Jiménez van tornar a jugar un partit oficial després de mesos lesionats i s’incorporen per al tram més important de la temporada.

Els dos jugadors van patir la mateixa lesió als ossos escafoides. Jiménez va quedar fora de joc des de la primera jornada de lliga i Adrià Aragonès va haver d’apartar-se de les pistes a finals de desembre. Els dos jugadors eren peces fonamentals de l’esquema de Jesús Muñiz. Jiménez perquè va arribar a l’estiu com un dels principals reforços a nivell anotador de la plantilla i el tècnic no ha pogut comptar amb ell des del principi de temporada.

En aquesta posició, Adrià Aragonès va fer un pas endavant a l’inici de curs. El reusenc va omplir el forat que semblava impossible de cobrir d’Isaac Mayo i es va convertir en una de les estrelles del CB Salou de la mà d’Iker Montero. En aquest primer tram de temporada, Aragonès va assolir una mitjana de 13,2 punts i 5,9 rebots per partit. A més, les diverses lesions durant el curs van provocar que es carregués amb la màxima responsabilitat a nivell de minuts sobre la pista, assolint una mitjana de 29:17 per partit.

Diumenge, contra el Mataró, tots dos van deixar enrere aquesta problemàtica amb més de vint minuts sobre la pista. Juanpe Jiménez va sumar 5 punts i Adrià Aragonès 8 i 7 rebots. L’alegria pel que fa a Jesús Muñiz va ser evident en el postpartit del duel contra el Mataró: «Són dos reforços increïbles. Els estàvem esperant i ens han donat una energia molt forta», va destacar el tècnic. A més, Jesús Muñiz que la seva absència va afectar més enllà dels partits perquè «amb ells dos aquesta setmana hem pogut entrenar situacions de partits més reals. Teníem un problema per falta d’efectius i, sense ells, no podíem entrenar tal com volíem».

La tornada d’Adrià Aragonès i Juanpe Jiménez arriba en el moment ideal. El CB Salou va superar el Mataró per 91-56 diumenge, fet que va deixar al club de la Costa Daurada virtualment salvat.

Mirar cap al ‘play-off’

Amb 11 victòries, els de Jesús Muñiz estan matemàticament salvats del descens directe i a dos triomfs del play-out quan només queden tres jornades per jugar. En aquest tram, els salouencs tenen el repte de consolidar-se al play-off d’ascens i Jesús Muñiz ho podrà fer amb Jiménez i Aragonès.