L’Ibersol CBT demostra caràcter i guanya al Gran Canària després de remuntar a l’últim quart (89-86)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CBT ha derrotat el Gran Canària B, equip filial del que competeix a la Lliga ACB, per 89-86 després de remuntar un desavantatge que ha arribat als 16 punts al tercer quart. Malgrat anar a remolc des del segon quart, els de Toni Larramona mai han perdut la fe en la victòria fins que en uns últims 7 minuts brillants han materialitzat una remuntada èpica per acabar imposant-se als canaris. Nova exhibició d’AJ Plizuweit, que amb 30 punts ha liderat l’atac local, ben secudant per Adrià Trouvé, amb 17, i Luís García, amb 15. Destacable també la bona feina a la pintura d’Ousmane Ndour i la incansable contribució de Joan Pardina en una victòria que ha estat una demostració coral de caràcter.

El CBT es presentava al partit amb la mateixa arma que gairebé li dona la victòria a la pista del Salou la setmana passada: el triple. Dos encerts des dels 6,75 d’Adri Duch i Adrià Trouvé donaven un petit avantatge inicial de 8-4 als tarragonins. La resposta del Gran Canària arribava amb el seu poderós joc interior i el marcador s’igualava. Però els de Toni Larramona insistien des de la llarga distància per obrir una interessant escletxa 10 punts (20-10) a 3 minuts per al final del quart després de dos nous triples de Luís Garcia i Adri Duch. Reacció dels canaris en el tram final que completava Dylan Bordon des dels 6,75 per tancar-lo amb un 24-19.

El base amb passaport italià arrencava el segon període amb una nova bomba de tres punts i una safata al contraatac que posaven als canaris per davant per primer cop: 24-25, minut 2. Després del temps mort del tècnic local, un triple d’Ousmane Ndour empatava el partit a 27 i, mig minut després, un altre d’AJ Plitzuweit igualava el marcador a 30. Insuficient davant del joc interior dels visitants, que seguia castigant la defensa blava, i el desequilibri de Maniena, que afavorien un primer avantatge rellevant als canaris: 34-42 a 3 minuts per a la mitja part. La dinàmica afavoria al Gran Canària que ja es posava per sobre dels 10 punts amb el segon triple de Maniena (34-45). Després del temps mort, reacció del CBT amb triple de Plitzuweit, esmaixada d’Ndour i tirs lliures del pivot senegalès. Però poc impacte al resultat per la consistència ofensiva dels visitants, que marxaven als vestidors amb 41-49 al seu favor.

Un 0-7 en el primer minut de la segona part no era un bon presagi per al CBT, que a falta de més recursos s’encomanava a la inspiració ofensiva d’AJ Plitzuweit. Massa poc, perquè els canaris havien sortit decidits a trencar el parit. I ho aconseguien amb un Bordon letal que els portava fins a una màxima de 16, 46-62. Tornant del temps mort demanat per Toni Larramona, un espectacular parcial d’11-0 amb triples de Plitzuweit i Trouvé posava als tarragonins a només 3 punts en un obrir i tancar d’ulls: 59-62 a 3 minuts per al final del quart. Ara el ritme el marcaven els locals, que han arribat a posar-se a 2, però una errada en una esmaixada de Trouvé, que havia estat un dels líders de la reacció blava, i una tècnica a Joan Pardina per protestar una falta no assenyalada, donaven oxigen als canaris, que tornaven a escapar-se: 63-71 al final del tercer període.

Els primers compassos del període definitiu no mostraven indicis del que acabaria passant. Els tarragonins ja havien demostrat capacitat de reacció, però el temps començava a escapar-se i la inspiració ofensiva no tornava. El Gran Canària, en canvi, trobava solucions a la pintura i s’instal·lava en una còmoda renda al voltant dels 10 punts. Però el millor estava per venir. Un 2+1 de Trouvé permetia els del Serrallo acostar-se a 7 i una falta sobre un llançament triple d’AJ Plitzuweit donava l’opció a que l’escorta nord-americà retallés encara més la diferència: 72-77 a 6 minuts per al final. Quedava molt partit i la gesta ja semblava possible. Luís García ampliava el seu bon partit amb un 2+1 i, un altre cop Plitzuweit des del tir lliure, posava els blaus ja a només 2 punts: 78-80, encara amb 4 minuts per davant. L’empat el signava Ousmane Ndour amb una bona acció tècnica sota la cistella i, uns segons després, Luís García posava els locals per davant amb un tir lliure. La defensa blava funcionava i Plitzuweit, des de la mitja distància, i Luís Garcia, després d’un rebot ofensiu, ampliaven l’avantatge a només un minut per al final: 85-80. La victòria estava a tir, però un triple de Gerardo Pérez acostava el Gran Canaria a 2 punts a 20 segons per al final. Amb la bandera del bonus per faltes aixecada, quedava clar que el partit s’hauria de rematar des del tir lliure: Plitzuweit no fallava i el Gran Canària perdia la pilota en la següent possessió. El partit quedava resolt i finalment es tancava amb un 89-86 per als de Toni Larramona.