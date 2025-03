El CB Salou regna en els derbis: s’ha emportat els darrers 5 contra el CBT

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

L’OCA Global CB Salou i l’Ibersol CBT van xocar el darrer diumenge en el que va ser el tercer derbi de la temporada. Els salouencs van sortir victoriosos en un final d’infart en el qual qualsevol va poder emportar-se el partit. Finalment, els de Jesús Muñiz van sumar el triomf per 86-84 allargant una ratxa particular: els salouencs han regnat en els enfrontaments directes contra els tarragonins per cinquena vegada consecutiva.

Els derbis sempre són partits especials. No només per la rivalitat amb l’expectació a les graderies, sinó que també es tradueix en duels altament igualats sobre la pista. El d’aquest diumenge va ser el millor exemple. Els dos equips van competir sobre la pintura deixant de banda les seves posicions a la classificació. El CBT va tenir el seu moment d’imposar el ritme al segon quart i el CB Salou el de la remuntada en el tercer, però tots dos equips van haver de competir cada segon del darrer quart per emportar-se el partit. De fet, la pilota va estar a la teulada cebetista que, després de remuntar el duel a base de triples al darrer quart, va tenir l’opció en el darrer tir d’AJ Plitzuweit.

En aquesta igualtat, un equip ha sobresortit a la norma amb efectivitat. Jesús Muñiz, el tècnic del CB Salou, ha demostrat que ha pres la mesura als seus rivals. Aquesta temporada, els salouencs es van imposar en el derbi en diferents circumstàncies. El primer va ser a la Lliga catalana Segona FEB. Llavors, els dos projectes arrencaven el seu curs en aquesta lligueta de pretemporada i la igualtat també va regnar al Serrallo fins al darrer quart, on Iker Montero va decantar la balança a favor dels salouencs. En el primer de lliga va tenir un nou protagonista. El CBT arribava al duel tres dies després d’assolir la seva primera victòria del curs i aquesta dinàmica es va fer notar fins al descans. Llavors, Adrià Aragonès va comandar el conjunt salouenc per establir el 73-81 final.

Domini a Segona FEB

Curiosament, el curs passat, la primera vegada que tots dos equips van coincidir a la LEB Plata, va tenir una història similar. En el partit al Serrallo, el CB Salou va trencar el duel en el tercer quart per guanyar per 71-89 i, al pavelló Salou Centre, també va haver-hi èpica. El CBT, entrenat per Jorge Serna, va capgirar l’electrònic a escassos segons per acabar el partit. L’heroi va ser Isaac Mayo, llavors referent salouenc, qui va donar la victòria als de Muñiz amb un triple quan faltaven set segons per al final. El triomf es va celebrar com una final en una temporada en la qual els salouencs van acabar en posicions de play-off d’ascens a LEB Or.

La darrera vegada que el CBT es va emportar un derbi va ser la temporada 2021/2022 a la lliga EBA, just abans que el CB Salou accedís a Segona FEB. Llavors, el CBT entrenat per Berni Álvarez va superar els de Muñiz amb un còmode 68-57. Aquesta derrota va provocar que el Salou hagués de guanyar un altre derbi, en aquest cas contra el CB Valls, per assegurar la plaça.