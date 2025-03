El CB Salou condemna el CBT al descens en un final de derbi d’infart(86-82)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

L’OCA Global CB Salou es va coronar rei dels derbis. El conjunt salouenc va superar l’Ibersol CB Tarragona en un darrer quart d’infart per condemnar, d’aquesta manera, a l’equip tarragoní al descens de la categoria. Iker Montero i Adrià Duch van comandar tots dos equips i van protagonitzar des de la puntuació un derbi com Déu mana que va tenir moments per als dos equips i un final vibrant.

La tensió va omplir la pista del pavelló del Milà. El CBT es jugava la vida mentre que el Salou es podia posar en problemes amb una derrota. D’aquesta manera, la prudència i les errades van fer que l’electrònic es mogués poc en els primers cinc minuts de partit. Iker Montero va posar el 4-0 i David Fernández, des del tir lliure, igualava l’encontre. La igualtat la va trencar Iker Montero. El crack del Salou va obrir una bretxa ell solet. Primer des de la línia de tres i després penetrant una tova defensa tarragonina per posar l’11-5 i forçar el primer temps mort dels cebetistes.

Les males notícies per al CBT es van acumular, perquè Josep Fermí Cera va haver de ser retirat lesionat a les primeres de canvi i Toni Larramona va perdre una de les seves millors armes sobre la pista. Amb tot, els cebetistes es van posar la granota de treball i van començar a reviscolar. Trouvé va obrir el camí des de la línia de tres i Álvaro Mena, sobre la botzina, va posar el 15-15 al final del primer quart amb un parcial de +8.

La superioritat cebetista es va mantenir a l’inici del segon. El pistoler Adrià Duch va obrir la llauna des de la línia de tres per confirmar la remuntada i, amb un segon triple, va ampliar distàncies per posar un altre parcial de vuit que confirmava les bones sensacions blaves. La força en el rebot donava ales al CBT i Ousmane N’dour va donar un cop sobre la taula amb una esmaixada. El Salou no es va arronsar i, tot seguit, va contestar l’esmaixada amb un triple de Bieshaar. Els de Jesús Muñiz es van reactivar i Iker Montero els va reviure amb el segon triple per forçar un temps mort. Aquest, però, no va ser suficient, i Bieshaar va igualar l’encontre des de la línia de tres.

El moment ara era pels locals i el protagonista va ser Montero. El crack salouenc va confirmar la remuntada i Juanjo Santana, amb una esmaixada, va enviar el partit al descans amb un 34-30.

El tercer període només va servir per posar el dit a la ferida dels tarragonins. Víctor Aguilar va ampliar la distància fins a més de deu punts, i només un triple final d’Adri Duch va obrir el camí a l’esperança al CBT per al darrer quart.

Últim quart d’infart

Els de Jesús Muñiz van buscar enllestir la feina a l’últim quart. Els salouencs, a poc a poc, rascaven minuts, però, a quatre per al final, va arribar el moment dels herois. Adrià Duch per obrir una escletxa a l’esperança del CBT des de la línia de tres. Un triple va cridar a un altre i, amb quatre de consecutius, els tarragonins es va posar a tres remuntant un marge de deu punts. Les alarmes es van encendre al Milà. 45 segons i possessió per al CBT amb 80-77 a l’electrònic. Era tot o res per als tarragonins i CJ Barksdale cometre una falta tècnica clau. Pardina va fer la seva feina des del tir lliure, però Mena va relliscar i va perdre la possessió. 28 segons en el cronòmetre i era el moment del CB Salou. La jugada de Muñiz estava clara. Pilota a Montero i forçar els tirs lliures. Així va ser. El crack salouenc va fer la feina per posar el +4 a falta de 25 segons.

Quan semblava que el partit estava acabat amb una pèrdua de Pardina, un triple de Plitzuweit i un +2 a cinc segons del final posaven el CBT a tres de diferència. A un segon per al final, l’àrbitre va xiular una antiesportiva. El partit va estar a les mans d’AJ Plitzwueit. El nord-americà errar el primer tir lliure, va encertar el segon i amb el 86-84, va fallar el triple final i per decantar el derbi a favor del CB Salou i consumar el descens d’un CBT que es va quedar a les portes de l’èpica.