CB Salou-CBT: el derbi on tot s’iguala

Hi ha una dita popular en el món de l’esport que destaca que, en un derbi, tot s’iguala. En aquest tipus de partits es deixen a banda les dinàmiques de cada equip i també la seva posició en la classificació i, una a l’escenari, sempre s’espera un partit vibrant i disputat. L’OCA Global CB Salou i l’Ibersol CB Tarragona disputaran aquest diumenge el segon derbi a la Segona FEB d’aquesta temporada amb l’objectiu de celebrar la victòria sobre el seu rival com a objectiu principal.

La classificació dicta que aquest serà un duel d’urgències. Per una banda, el CBT és l’últim classificat i podria arribar al duel en situació de descens matemàtic si, al matí del diumenge, el Gran Canària s’emporta la victòria contra el Benicarló. Amb tot, els tarragonins se centren a afrontar el duel sense donar una ullada a la taula amb l’objectiu de mantenir les bones sensacions que es va tenir en el duel contra el Mataró per sumar la tercera victòria i la que seria la primera vegada contra el seu rival enguany.

D’altra banda, els de Jesús Muñiz arriben al partit amb la necessitat de tallar la ratxa negativa de resultats. Les tres derrotes consecutives han tornat a situar al Salou en el limbe entre el play-out i el play-off, així que necessiten victòries per evitar haver de defensar la plaça a la Segona FEB i reaccionar després del darrer correctiu al camp del Benicarló.

Aquestes dues dinàmiques són incentius per als dos equips per sumar una victòria contra el seu màxim rival a la categoria, però, de nou, quedaran en res una vegada la pilota comenci a botar. En aquest sentit, el tècnic del CB Salou, Jesús Muñiz, va destacar que «un derbi és diferent. No mirem la posició del CBT a la classificació i menys encara quan la setmana passada va demostrar la seva capacitat de competició sent capaços de remuntar i tenir opcions de guanyar tot un equip com el Mataró, un conjunt que enguany està fent les coses bé».

A més, va afegir que «el derbi serà una oportunitat de reaccionar i trencar la ratxa negativa, una capacitat que ja hem demostrat diverses vegades enguany». A més, el tècnic de Puertollano va apuntar que «la clau del partit està en el nostre joc. Hem de controlar la situació de contraatac del rival i moure bé la pilota de forma col·lectiva. Hem de recuperar el nostre joc».

Pel que fa a nivell físic, Muñiz va assenyalar que l’equip «arriba en un bon moment i crec que podrem recuperar algun jugador important». En aquest sentit, Adrià Aragonès, la peça clau del conjunt salouenc, podria arribar a tornar a la pista aquest diumenge després de quedar-se fora per lesió des de Nadal de l’any passat.

El d’aquest diumenge serà el primer derbi de Toni Larramona a les regnes del CBT. El tècnic cebetista va assenyalar que «el partit de la setmana passada ha refrescat l’equip. És la llum al final del camí de tot el treball que estem fent setmana rere setmana. Si mantenim aquesta actitud i entrega aquest diumenge ens podrem emportar el partit».

Larramona va destacar que «el darrer resultat del CB Salou és anecdòtic. És un equip amb una plantilla molt potent i amb talent. Jugadors com Víctor Aguilar i Iker Montero poden ser diferencials i tenen un joc interior que pot ser diferencial». En aquest sentit, el cebetista va subratllar que «hem d’intentar marcar el ritme del partit des del principi i dominar el rebot defensiu per limitar el talent dels seus tiradors».

Derbi d’emocions

El curs passat, al pavelló del Milà, ja es va viure un derbi vibrant tant a la graderia com sobre la pista. El CB Salou es va emportar el triomf a l’últim segon contra els tarragonins i tot el pavelló es va unir en comunió amb els seus jugadors en un partit que es va quedar en el record dels salouencs.

En aquest sentit, Muñiz va apuntar que «l’any passat va ser especial. Esperem que enguany es repeteixi aquest bon ambient de bàsquet. Volem fer un pas més enllà i l’afició és molt important». Passi el que passi a la taula, el que és segur que és un derbi que s’igualarà des de l’emoció.