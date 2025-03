L’Ibersol CBT cau amb honor contra el Mataró (90-91)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CBT ha caigut amb honor davant del Mataró al Serrallo en un final ajustat en el qual l’actuació arbitral ha estat determinant, amb algunes decisions qüestionables que han arribat en moments clau de l’últim quart que han tallat la reacció dels tarragonins davant d’un Mataró que ha portat la iniciativa durant bona part del partit. Els del Serrallo, amb Ousmane Ndour i David Fernández com a jugadors més inspirats, han tornat a estar desencertats en els llançaments de camp davant d’un Mataró que, liderats per Juanola, han sabut portar la dinàmica al seu terreny per acabar emportant-se la victòria.

El Mataró agafava la iniciativa ja en els primers minuts de partit gràcies a l’encert de Juanola i Boix des del triple. Amb un 4-11 al marcador, Toni Larramona demanava el seu primer temps mort al minut 4 i els locals reaccionaven amb Ousmane Ndour fent mal a la pintura i Joan Pardina encertant des del triple per tancar un parcial de 7-4 que provocava el minut de l’entrenador visitant (11-15). Tornant del parèntesi, el Mataró tornava a imposar el seu full de ruta per tancar el quart amb un 13-25 després d’un triple inversemblant de Juanola des de mitja pista.

El segon quart començava amb un parical d’14-4 per als locals, que amb la determinació de Trouvé, l’encert d’AJ Plitzuweit i l’aparició de Luís García reduïen l’avantatge a dos punts: 27-29 al minut 5. Adri Trouvé, des dels dels 6,75, i David Fernández seguien oxigenant l’atac blau, però el poc control del rebot defensiu no contribuïa a consolidar la reacció (34-38 al minut 7). El Mataró es refeia després del temps mort del seu entrenador i marxava als vestidors amb un 37-44 que, malgrat el desavantatge per als locals, ho deixava tot obert de cara al segon temps.

Un triple de Boix des de la cantonada obria la segona part i donava el tret de sortida a un parcial de 4-11 que al minut tres posava al marcador un 41-57 que amenaçava amb trencar el partit definitivament. El temps mort de Toni Larramona no servia de tallafocs i el Mataró assolia una màxima de 19 punts (44-63 a l’equador del quart). Amb el partit al límit de la sentència definitiva, els tarragonins eren capaços d’activar una remuntada que els portava al 54-65 a 3 minuts per al final de quart. La barrera psicològica dels 10 punts es trencava un minut després amb la falta desqualificant a Cànovas, que facilitava la retallada fins al 61-68 a un minut per al final del tercer quart, que acabava amb 61-70.

El període definitiu s’obria amb un 4-0 que neutralitzava el Mataró immediatament amb el seu 0-5. El CBT no tirava la tovallola, però els del Maresme, amb Juanola gestionant l’atac estàtic amb el seu habitual saber fer, resistien l’embat. Això fins que dos triples d’Adri Duch tornaven a posar als tarragonins al partit, amb 76-80 a 5 minuts per al final. La defensa blava pujava decibels, però els àrbitres tallaven la reacció amb una falta molt dubtosa i dues tècniques que treien del partit a l’entrenador local.

Els tarragonins sortien vius de la successió de tirs lliures i dues cistelles d’Ousmane Ndour a la pintura els posava a 1 punt a falta de 3 mintus (83-84). Un triple de David Fernández posava per davant el CBT, però Juanola responia també des dels 6,75 i, en l’atac posterior, el capità arribava fins a la cuina per empatar a 88 a només un minut i mig per al final. El cara o creu estava servit i el Mataró agafava dos punts des del tir lliure després que el CBT malbaratés l’ocasió de posar-se per davant amb un triple fallat per Plitzuweit. En l’atac posterior, els locals tornaven a fallar des del triple i Juanola ampliava a tres punts l’avantatge, però l’última cistella de David Fernández només servia per deixar la derrota en la seva mínima expressió, 90-91, tot i que l’acció de tir havia estat susceptible d’assenyalar una falta que hauria dona l’opció de portar el partit a la pròrroga.