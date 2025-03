L’empresa constructora GICSA s’incorpora com a patrocinador oficial del Club de Bàsquet Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Club Bàsquet Tarragona i GICSA han oficialitzat avui l’acord mitjançant el qual l’empresa constructora s’incorpora com a nou patrocinador oficial de l’entitat blava. L’acte ha tingut lloc a les instal·lacions de l’empresa a Port Tarraco i, a banda de representants de totes dues parts, ha comptat amb la participació dels jugadors de l’Ibersol CBT, el primer equip masculí.

La presidenta del CBT, Núria Grados, ha valorat molt positivament la incorporació de GICSA «com un nou company de viatge amb els que compartim el repte de passejar el nom de la ciutat de Tarragona per tot Espanya amb els valors positius que comporta el nostre esport». Grados ha explicat que «iniciem una relació que esperem que doni molts bons fruits en els importants reptes esportius i socials que tenim plantejats com a societat i que compartim GICSA i el CBT».

Per part de l'empresa, el seu director general, José María Ramos, ha recordat el compromís de Gicsa amb l’esport i ha expressat la voluntat de què «aquesta col·laboració que s’inicia ara serveixi per a que el club consolidi les seves apostes esportives i socials assolint els objectius i reptes que com a patrocinadors ens fem també nostres».