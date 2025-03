El CBT cau contra el líder i posa un peu a l’abisme (89-52)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Massa líder per a l’Ibersol CBT. Els tarragonins han caigut clarament a la pista del Palmer Mallorca, que encapçala la classificació amb un rècord de 17 victòries i 2 derrotes, posició exactament inversa que la que ocupa el CBT, amb un balanç de 2-17 a la cua de la taula.

El partit ha quedat pràcticament sentenciat ja a la primera part en la que els locals han agafat una renda de 20 punts que han sabut rendibilitzar i ampliar al segon temps. L’encert d’Urdiain des de la línia de tres punts (6/11) i el domini del joc interior i la intimidació del tàndem africà format per Diene, que debutava a les files del Palmer, i el jove pivot de 18 anys Youssuff Traoré, han estat massa arguments per a uns tarragonins sense capacitat de resposta ni col·lectiva ni individual. Cinc jugadors dels mallorquins han registrat dobles dígits en anotació, una xifra a la que des del bàndol visitant només ha arribat Ousmane Ndour, amb 10 punts.

El quart es tancava amb un clar 27-13 per als mallorquins. El CBT retallava distàncies en els primers minuts del segon parcial amb un 2-8 que els permetia baixar de la barrera psicològica dels 10 punts: 29-21 al minut 3. A l’altra banda, l’atac seguia sense la fluïdesa necessària per corregir el marcador i les pèrdues dels del Serrallo donaven punts fàcils als de Marco Antonio Justo, que marxaven als vestidors amb un eloqüent 53-33.

Remuntar és una disciplina d’emocions. Però també de treball i d’inspiració. I cap d’aquests tres factors canviava significativament a l’arrencada de la segona part, tot i l’efímera aparició ofensiva d’AJ Plitzuweit en els primers compassos. Pels mallorquins, Urdiain seguia a la seva, amb la sisena bomba de tres punts, Diene feia mal a prop de la cistella. El forat ja s’enfilava per sobre dels 25 punts: 70-43 al final del tercer quart. Un 2+1 d’Easley obria l’últim període posant ja 30 punts de diferència. El partit ja feia temps que estava vist per a sentència i el líder de la Segona FEB, amb molts minuts per a jugadors poc habituals, s’ha passejat durant tot l’últim quart per acabar deixant el marcador final en un contundent 89-52.