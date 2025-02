El CB Salou es refà de la plaga de lesions i torna a mirar cap amunt

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’OCA Global CB Salou afronten demà una bona oportunitat per consolidar-se a la zona de play-off a la pista d’un rival directe com és el CB Prat. El conjunt de Jesús Muñiz s’ha guanyat aquesta posició de privilegi dins del limbe que suposa ara la meitat de la taula de la Segona FEB.

Fins a set equips competeixen a cavall entre l’infern de les posicions de play-out, que suposen jugar-te la permanència en una eliminatòria, amb el cel daurat d’allargar la temporada amb el somni de l’ascens a Primera FEB. Les dues victòries èpiques i treballades dels salouencs els han permès començar a mirar cap amunt després de superar una plaga de lesions.

El CB Salou ha hagut de superar aquesta temporada un seguit de males notícies inusuals. Juanpe Jiménez, cridat per ser un dels homes importants al club, va patir una lesió de llarga durada en la segona jornada de lliga. A finals d’any, Adrià Aragonès, qui s’havia erigit en el nou referent de l’equip, va patir la mateixa lesió i, finalment, Kristian Mendes també es va acomiadar del que queda de temporada fa tot just dos partits. En aquesta situació a la infermeria també s’han sumat les baixes normals en una temporada, com les lesions de CJ Barksdale que l’han fet perdre continuïtat durant el curs i la darrera de Juanjo Santana, que el va deixar fora des del gener, però que apunta a tornar dissabte.

«Les lesions de llarga durada se superen amb la força del grup. En els partits es nota poc, allargant-se la rotació dels jugadors, mentre que durant la setmana afecta molt més perquè no es té prou jugadors per entrenar segons quines situacions», va destacar el tècnic Jesús Muñiz.

El club es va moure ràpidament i, primer, va incorporar a Fernando Revilla a la primera volta i, la darrera setmana a David Cuéllar, un jugador que en el seu debut va anotar 17 punts. «És un jugador que s’ha adaptat al moment amb la resta perquè comparteixen valors. És treballador i ha aportat una mica de frescor, entusiasme i optimisme quan el grup ho necessitava després de tantes baixes», va apuntar Muñiz.

Mirar al ‘play-off’

Aquestes darreres dues jornades el CB Salou va demostrar la seva millora sobre la pista guanyant a la pista del segon, el Llíria, i remuntant al darrer quart al Bisbal Bàsquet, un rival directe a la part baixa. «En aquests dos partits es va demostrar la força del grup. Quan es va lesionar Aragonès al Nadal, que era el referent de l’equip, ens deixava en una situació que era difícil de recompondre’ns», va assenyalar el tècnic salouenc. «L’equip ho va utilitzar com a gasolina per treballar millor. Malgrat començar amb derrotes, el grup no va deixar de creure ni va abaixar els braços, i això es demostra amb les dues darreres victòries», va sentenciar Muñiz.

Demà, l’OCA Global CB Salou tornarà a la pista amb l’objectiu d’allargar les bones sensacions amb un triomf contra el CB Prat que li permeti continuar mirant cap amunt.