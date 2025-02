El CB Salou somriu guanyant el Bisbal Bàsquet amb un debut potent de Cuéllar (80-77)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'OCA Global CB Salou va assolir una nova victòria èpica el darrer dissabte. El conjunt de Jesús Muñiz va batre el Bisbal Bàsquet aixecant una diferència de tretze punts en el darrer quart amb un David Cuéllar brillant en el seu debut.

Els salouencs no van tenir una bona entrada al duel i els gironins van establir un parcial de 14 punts. Els salouencs van presentar batalla en el segon quart, però van anar al descans amb una diferència de 5 punts. Aquesta es va ampliar a tretze en un tercer quart per oblidar. Amb tot, quan tot semblava dat i beneït, els salouencs van reaccionar en un darrer quart sòlid per assolir un 25-9 de parcial que posava el 80-77 final.