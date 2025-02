Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’OCA Global CB Salou fa front a la plaga de lesions amb un nou reforç. L’entitat incorpora a l’aler David Cuéllar per reforçar una plantilla tocada amb les baixes d’Adrià Aragonès, Juanpe Jiménez i ara Kristian Mendes.

Cuéllar, de 27 anys i 1,97 metres d’alçada, arriba lliure procedent del Huesca, equip del grup oest de Segona FEB. El lleidatà ha disputat un total de 19 partits amb el club aragonès, on ha assolit uns 4,5 punts de mitjana i 15 minuts per partit.

Cuéllar arriba a Salou després de tancar l’etapa a Huesca. L’any passat, va assolir l’ascens a ACB amb el Força Lleida, que llavors militava a la LEB Or. L’aler reforça ara la plantilla de 8 jugadors de Jesús Muñiz després que, la setmana passada, perdés a Kevin Mendes per a la resta de la temporada per una lesió al tendó d’Aquil·les. Aquest es va sumar a la llista de baixes on ja figuren Adrià Aragonès i Juanpe Jiménez. Des del club esperen que Cuéllar estigui disponible de cara al duel de diumenge contra el Bisbal Bàsquet.