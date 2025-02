Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona serà la seu de la 46a edició de la Lliga Catalana ACB 2025, que se celebrarà el pròxim mes de setembre en unes dates encara per confirmar. El Palau d'Esports Catalunya repetirà com a escenari de la competició, per tercera vegada, gràcies a l'acord entre la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), l'Ajuntament de Tarragona i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya.

La temporada passada, l'equipament de l'Anella Mediterrània ja va viure una edició històrica de la Lliga Catalana ACB, que per primer cop va comptar amb la participació de sis equips: Barça, BAXI Manresa, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra, Bàsquet Girona i Hiopos Lleida. Una edició de rècord que va ser tot un èxit de públic, amb un nou format que durant quatre dies va reunir els millors equips del bàsquet català.

«Tarragona tornarà a ser l’epicentre esportiu del millor bàsquet català el pròxim setembre amb aquest gran esdeveniment que arriba per tercera vegada al Palau d’Esports Catalunya», ha subratllat l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que aquesta setmana, acompanyat del conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler; s’ha reunit amb els representants de la FCBQ i la representant territorial a Tarragona de la conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Estefania Serrano.

Viñuales ha agraït de nou la confiança de la FCBQ en Tarragona i ha recordat que al llarg de l’edició de l’any passat prop de 15.000 persones van passar pel Palau d’Esports Catalunya durant la Lliga Catalana ACB. «Tarragona i els seu equipaments esportius són un reclam de competicions de tota mena, som una destinació esportiva de referència i albergar de nou aquesta important cita esportiva ho torna a demostrar», ha destacat.

Així mateix, el president de la FCBQ, Ferran Aril, ha agraït la «total predisposició» de la ciutat de Tarragona per repetir com a seu de la Lliga Catalana ACB i el suport de la Conselleria d'Esports de la Generalitat per poder fer-ho realitat. «Estem molt contents de tornar a Tarragona. L'edició de la Lliga Catalana ACB de l'any passat va ser tot un èxit, tant de públic com d'organització, i per això repetim», ha assenyalat Aril, que ha expressat el desig que aquest 2025 la Lliga Catalana ACB torni a comptar amb sis equips.

Aquesta serà la tercera vegada que el Palau d'Esports Catalunya acull la Lliga Catalana ACB i la quarta que la competició se celebra a la ciutat de Tarragona. El primer cop va ser l'any 1995, al Pavelló del Serrallo, i posteriorment, el 2022 i el 2024, es va disputar al nou Palau d'Esports Catalunya.