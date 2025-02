L’Ibersol CBT perd a la pista de l’Horta Godella (91-74)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CBT ha caigut derrotat en la seva visita a la pista de l’Horta Godella, filial del València Basket de la Lliga ACB, per 91-74. Els tarragonins, que en alguns trams del partit han jugat de tu a tu als valencians, han pagat cares les desconnexions en diverses fases, uns lapsus que els valencians han aprofitat per agafar els avantatges que han sabut rendibilitzar per emportar-se la victòria.

El CBT arribava a Godella amb les baixes d’AJ Plitzuweit, que continua recuperant-se de l’esquinç de lligaments al genoll que es va fer la jornada anterior contra el Prat, i la d’última hora de Joan Pardina, amb grip, a més de la de llarga durada de Boe Nguidjol, que encara el tram final de la recuperació de la seva lesió d’espatlla.

Un triple del capità David Fernández obria el marcador, un presagi d’un primer parcial marcat pel gran encert dels dos equips des dels 6,75. Els primers minuts eren de domini blau, amb un 2-8 després d’un nou encert de Josep Fermí Cera des del triple. Els valencians eixugaven la renda ràpidament i es posaven per davant després d’una safata de David Clarke (9-8). Els del Serrallo seguien molt encertats des de la llarga distància i tres dianes més de David Fernández, Ikenna Okeke i Josep Fermí Cera els permetien seguir a roda dels locals (18-17, minut 6). L’Horta Godella agafava 5 punts d’avantatge (24-19), però un parcial de 0-7 dels de Toni Larramona capgirava la situació fins el 24-26 amb un triple d’Adrià Duch, el sisè dels tarragonins en 10 intents. Els locals no es quedaven enrere i Lucas Marín connectava també el sisè triple dels seus (en 9 intents) per tancar el primer quart amb un 29-26.

Els tarragonins sortien molt espessos al segon quart i els valencians ho aprofitaven per ampliar l’escletxa fins a uns perillosos 11 punts (38-27, minut 4). L’atac blau es col·lapsava, amb només 1 punt anotat en 6 minuts, i un triple de Gonzalo Iglesias elevava la màxima diferència fins als 14 punts. Després de l’obligat temps mort, un 2+1 en una penetració d’Adrià Trouvé, el tercer triple de Josep Fermí Cera i un contraatac finalitzat també per l’incisiu aler del Vendrell recuperaven les bones sensacions ofensives per als blaus i forçaven el temps mort, ara de l’equip local, amb 43-35 al marcador i 2 minuts per a la mitja part. Al descans s’arribava amb 45-35, una distància important, però amb la sensació que la reacció dels últims minuts dels tarragonins havia evitat que el partit es trenqués definitivament.

Un triple d’Adri Duch obria la segona part, però els tarragonins tornaven a encallar-se en atac, amb només aquesta cistella en els primers 4 minuts. Tot i això, l’Horta Godella no aconseguia incrementar la seva renda significativament (52-40, al passar l’equador del tercer parcial). Amb sang, suor i llàgrimes, els del Serrallo aconseguien baixar dels 10 punts després d’una esmaixada de Luís Garcia. Amb la defensa blava vivint els millors moments, dos triples de David Fernández posaven els tarragonins a només un punt (52-51) a tres minuts per al final. En el tram final, però, les pèrdues en atac malbarataven les opcions de posar-se per davant i un 9-0 restablia l’ordre per als valencians: 61-51.

La dinàmica no canviava a l’inici de l’últim quart i els locals continuaven obrint forat amb uns guarismes ja amb regust de sentència: 70-53 al minut 2, màxima del partit fins al moment. Però els tarragonins no tiraven la tovallola i un parcial de 3-10 els mantenia a l'UCI, però encara vius (73-63 a 6 minuts per al final), desaprofitant una cistella fàcil per posar-se a 8. Un miratge: els de Toni Larramona perdien un altre cop la fluïdesa ofensiva i l’Horta Godella recuperava els 17 punts, 80-63, ara ja amb només 3:43 per jugar-se. Els últims minuts han estat un mer tràmit fins al 91-74 final.