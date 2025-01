Ibersol i el CBT renoven la seva col·laboració i presenten el nou logotip de l’Ibersol CBT que competeix a la Segona FEB

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa del sector de l’allotjament turístic Ibersol i el Club Bàsquet

Tarragona han renovat la seva col·laboració un any més. Des de la temporada 2017-18, Ibersol és el patrocinador principal que dona nom al primer equip masculí que competeix a la Segona FEB, antiga LEB Plata, la tercera categoria del bàsquet espanyol.

Aquesta extensió de la col·laboració entre Ibersol i el CBT ha suposat també la creació d’un nou logotip que fusiona les dues marques amb l’objectiu de donar visibilitat i una identitat visual pròpia al patrocini, pedra angular del projecte del Club Bàsquet Tarragona amb el bàsquet professional.

La presidenta del CBT, Núria Grados, ha valorat molt positivament “seguir comptant amb un company de viatge com Ibersol, una empresa que creu en el nostre projecte i ho demostra any rere any amb el seu suport, que és molt important per a nosaltres”.

Grados apunta que “més enllà del compromís i els valors del nostre patrocinador principal, l’equip passeja per tot l’Estat una marca d’allotjament turístic de qualitat, una afirmació que podem certificar gràcies al benestar d’alguns dels nostres jugadors, que viuen als seus apartaments amb gran nivell de confort”.

Per la seva banda, des d’Ibersol, Claudio Pérez, Director General d’Ibersol ha declarat que "com a soci fundador del Club Bàsquet Tarragona, aquest patrocini un significat especial. A Ibersol continuem donant suport al CBT perquè compartim els seus valors i la seva passió per l’esport. Veure com l’equip segueix creixent i superant-se és un orgull i ens motiva a continuar al seu costat cada temporada".

Ibersol, amb seu central a la Costa Daurada, amb gairebé 60 anys d’història, gestiona una xarxa de 7 hotels en destinacions clau com Sitges, Coma-ruga, la Costa del Sol, la Costa Tropical, Mallorca i Malgrat de Mar, consolidant-se com una marca en plena expansió.