El CB Tarragona reforça el joc interior amb el pivot nigerià Tope Arikawe

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CB Tarragona reforça el seu joc interior amb la incorporació del pivot nigerià Tope Arikawe. El jugador de 29 anys i 2,03 d’alçada arriba al conjunt tarragoní procedent del CB Prat amb la intenció d’acumular minuts i fer un salt de qualitat a l’equip. Aquest vespre, Arikawe va completar el primer entrenament a les ordres de Toni Larramona i estarà disponible de cara al duel decisiu del dissabte contra el Bisbal Bàsquet, l’equip que, actualment, marca la permanència amb 6 victòries.

El pivot nigerià jugava aquesta temporada al CB Prat de la Segona FEB, on ha tingut poc protagonisme, una situació que l’ha portat a buscar una sortida al mercat. Amb els del Baix Llobregat, Arikawe ha tingut unes mitjanes de 3,5 punts i 1,8 rebots en 12 minuts de joc. Uns registres que contrasten amb els que Arikawe va deixar la temporada passada amb el Malbas de la primera divisió de Suècia: 19,6 punts, 7,7 rebots, 54% en els llançaments de dos punts i 43% en els de tres punts.

L’entrenador del CBT, Toni Larramona, es va mostrar molt satisfet pel fitxatge d’un jugador «experimentat i que ens pot ajudar molt a la pintura, tant pels seus recursos ofensius com per la seva energia en defensa i en el rebot». El tècnic considera que «amb Okeke i Arikawe reforcem la nostra capacitat atlètica en un moment, a més, en què estem justos d’efectius per les diverses lesions que ens estan afectant». En aquest sentit, el CBT travessa una situació complicada amb les lesions. Els blaus van perdre Boe Nguidjol fins al març i Ousmane Ndour i Adrià Trouvé no estaran disponibles demà perquè encara es recuperen de les seves molèsties.