Toni Larramona agafa el relleu de Borja Comenge a la banqueta de l’Ibersol CBT

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Bàsquet Tarragona ha decidit canviar l’entrenador del seu primer equip masculí. La mala trajectòria esportiva de l’equip ha obligat a optar pel relleu a la banqueta i el fins ara segon entrenador, Toni Larramona, assumeix el càrrec que fins ara ocupava Borja Comenge.

Toni Larramona té 42 anys i és entrenador nacional. Es va incorporar com a tècnic al CBT la temporada passada i ha estat segon entrenador de Noé Monroy, Jorge Serna i Borja Comenge, club on també havia estat jugador a les categories de formació arribant a debutar el primer equip. Com a entrenador, porta més de 20 anys a diversos clubs de la demarcació. Com a primer entrenador en categoria sènior masculí va debutar la temporada 2018/19 amb l’ADT de 1a Catalana i va dirigir dues temporades al Reus Deportiu a la 2a Catalana.

Larramona ha identificat com a repte principal «enfortir emocionalment l’equip per ser capaços de convertir en victòries els partits ajustats que hem competit i que hem acabat perdent per petits detalls». El tècnic creu que «l’equip està capacitat per donar-li la volta a la situació en la que ens trobem, tenim qualitat, treballem bé, falta invertir aquesta dinàmica perdedora que ens ha atrapat de la que estic convençut que podem escapar».

Toni Larramona compta amb l’staff que ha vingut treballant amb l’Ibersol CBT aquesta temporada, amb Ricky Boronat que passa a ser el segon entrenador; Eloi Galofré com a preparador físic; Judit Asensio com a fisioterapeuta; Jordi Vadillo com a metge; i Albert Rovira com a delegat.