L’Ibersol CBT perd a casa davant del Fibwi Palma (73-88)

L’Ibersol CBT ha perdut al Serrallo en l’últim partit de l’any davant del Fibwi Palma per un clar 73-88. Els tarragonins, molt minvats per les baixes d’Ousmane Ndour, Boe Nguidjol i Adrià Trouvé, només han resistit dos quarts i mig. Els visitants han obert una petita escletxa a l’equador del tercer quart que ha permès anar eixamplant-la fins a convertir-la en irrecuperable. El CBT ha tornat a pecar d’una defensa massa feble i de la sagnia de les pilotes perdudes, amb Plitzuweit liderant l’anotació amb 22 punts, recurs insuficient davant d’uns mallorquins molt consistents que han tingut en Vázquez i Beraza els seus jugadors més destacats.

El Fibwi Palma dominava el marcador en els primers compassos gràcies a la inspiració precisament de Vázquez. Pels tarragonins, la resposta la donava Josep Fermí Cera, encertat tant en l’anotació com en la direcció del joc. Els de Borja Comenge resistien i trepitjaven els talons dels visitants (16-18 al minut 6). Un triple de Martínez iniciava un parcial que donava al Fibwi la màxima diferència fins al moment: 16-23, a 2 minuts per tancar el primer quart. Però els del Serrallo reaccionaven i, comandats per Luís García, molt resolutiu en el joc interior, empataven a 23 després de tres tirs lliures de Plitzuweit, resultat amb el qual s’arribava al final dels primers 10 minuts.

Un triple de l’escorta nord-americà obria el segon quart i posava els tarragonins per davant per primer cop. David Fernández connectava el seu segon encert des del 6,75 i mantenia els blaus amb aquesta renda de 3 punts (31-28 al minut 4). Els illencs, però, ho capgiraven ràpidament i tornaven a posar-se per davant a l’equador del període (31-33), una inflexió que portaven fins al 33-40 després d’un nou triple de Martínez a falta de dos minuts per al descans. Un tram final en el qual els locals s’acostaven a 3 punts per marxar als vestidors amb un 39-42 que neutralitzava l’intent del Fibwi d’escapar-se al marcador.

Un 5-0 de sortida per als tarragonins gràcies a l’encert de Plitzuweit des de la mitja distància primer i des del triple després capgirava el marcador a l’inici del segon temps. Amb la mateixa dinàmica d’alternatives de la primer part, l’escorta s’endollava i tornava a castigar des de la llarga distància per empatar el partit a 51. Amb el ritme d’anotació disparat, el Fibwi tornava a obrir una petita escletxa: 53-59 a 5 minuts per al final del quart, que obligava Borja Comenge a aturar-ho amb un temps mort. El parèntesi no exercia de tallafocs i les pèrdues de pilota afavorien que els visitants ampliessin l’avantatge fins a uns ja perillosos 10 punts (53-63 a tres minuts i mig per al final del quart, i segon temps mort dels locals). La sagnia arribaria fins als 12, però David Fernández amb el seu tercer triple, Joan Pardina amb una penetració i Adri Duch, també des dels 6,75, aturaven la via d’aigua momentàniament. Tot i que l’ofici dels illencs els permetia tancar el quart amb una renda de 9 punts que els deixava el partit molt ben encarat.

Una esmaixada d’Huguet davant la passivitat de la defensa blava no era el millor presagi de cara al període definitiu. Els tarragonins consumien els quatre primers minuts sense anotar i això era jugar amb foc davant d’un equip com el Fibwi, que tot i haver-se encallat també en l’anotació inicialment, poc a poc s’anaven entonant i ho aprofitaven per anar eixamplant la renda que arribava als 18 punts a 3 minuts per al final deixant el partit vist per a sentència. A partir d’aquí, el tràmit habitual: impotència dels locals jugant ja a la desesperada davant d’un rival que s’ha dedicat a administrar la diferència fins a deixar-la en els 15 punts que reflectia el marcador al final del partit.