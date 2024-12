Un CBT molt llastrat per les baixes cau amb claredat en la seva visita a Gandia (96-77)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Proinbeni Gandia ha passat per sobre d’un Ibersol CBT que ha viatjat molt condicionat per les absències per lesió. A la baixa de Boe Nguidjol, que aquesta setmana es ressentia de la seva lesió a l’espatlla durant la pretemporada, s’hi sumaven la recaiguda d’Adrià Trouvé en la seva lesió muscular i la d’Ousmane Ndour, que en el partit de dimecres contra el Sant Antoni d’Eivissa es va fer una lesió de menisc que el deixarà fora de les pistes fins a 2025. La bona notícia per als del Serrallo era recuperar David Fernández i Adri Duch dels seus respectius processos gripals. Massa poc per plantar cara a un rival directe en la lluita per evitar el descens que no donava opció des del primer quart.

El partit arrencava amb domini dels locals, que castigaven les imprecisions dels tarragonins amb un 11-4 de sortida. Només Kristensen a la pintura incomodava la defensa del Gandia. A l’altra banda, el pivot africà Imrue Duke imposava els seus 211 centímetres fins al 15-7 que provocava el primer temps mort de Borja Comenge. La dinàmica no canviava després del parèntesi i Duke seguia imposant la seva llei (11 punts sense error en els llançaments de camp en aquest primer quart). Els locals tancaven els primers 10 minuts amb un abassegador 31-14 després d’una cistella inversemblant al límit de l’última possessió.

El segon quart s’obria amb un triple de Josep Fermí Cera. El base rapitenc repetia des dels 6,75, però la defensa blava era massa fràgil com per somiar amb una remuntada. El ritme anotador dels locals era insostenible per a un equip que, a nivell ofensiu, tampoc donava cap sensació de consistència. Així les coses, la distància no podia fer més que eixamplar-se fins al 42-25 amb el que s’arribava al minut 4 de segon parcial. El temps mort no servia de tallafocs i els valencians assolien els 20 punts de renda amb un nou encert des de la llarga distància. Un forat que podien administrar davant la mala inèrcia visitant, només trencada per un 3+1 de Plitzuweit i un rebot ofensiu més cistella de Kristensen a la recta final que maquillaven el resultat i el deixaven en el 51-36 del descans.

Un triple de Luís Garcia a la primera possessió de la segona part, un 2+1 de Pardina i dos nous encerts des dels 6,75 de David Fernández i el mateix Pardina creaven una il·lusió de remuntada que no es traduïa en canvis substancials al marcador pel gran mal endèmic dels tarragonins: la debilitat defensiva. L’escletxa seguia intacta a l’equador del tercer període, que es creuava amb 63-48. El segon triple de Luís Garcia i una penetració d’Álvaro Fernández permetien baixar de la barrera mental dels 10 punts: 67-58 a 2 minuts per al final del quart. Però, després del temps mort, els locals deixaven la reacció en res tancant el quart amb un 74-60 que deixava el partit ja molt decantat de cara als darrers 10 minuts.

Una esmaixada intimadadora de Pleasant en un rebot ofensiu i dos triples de Moreno i Hernández obrien el període definitiu recuperant els 20 punts d’avantatge. El guió que s’imposava a partir d’aquí era l’esperable: descomposició dels tarragonins al tram decisiu. Amb 86-65 a 6 minuts per al final, el partit estava vist per a sentència. En els últims minuts, passeig militar per als valencians davant la impotència d’un Ibersol CBT que deixava escapar una bona oportunitat per igualar-se a dues victòries amb el Gandia i el Santfeliuenc, que ara mateix sembla la lliga de tres en la que es decidiran les dues places de descens directe.