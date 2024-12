L’Ibersol CBT cau davant el Sant Antoni d’Eivissa en un partit èpic (94-98)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CBT va perdre perdut al Serrallo davant del Sant Antoni d’Eivissa, un dels millors equips de la Segona FEB en un partit al que els de Borja Comenge acudien amb les baixes de Boe Nguidjol (que s’ha ressentit de la seva lesió a l’espatlla) i de David Fernández i Adri Duch, per grip, a més de la participació a mig gas d’Adrià Trouvé, que tornava de la seva lesió muscular.

Tot i això, els tarragonins van ser capaços de remuntar els 14 punts de la mitja part i posar-se per davant a l’últim quart. Moment a partir del qual, els eivissencs van saber imposar el seu bàsquet i emportar-se la victòria per 94-98.

La sortida afavoria als d’Eivissa que col·locaven un 2-7 en 2 minuts, un avantatge inicial que s’ampliava progressivament fins al 4-13 amb el que s’arribava a l’equador del primer quart i que provocava el primer temps mort de Borja Comenge. Tornant del parèntesi, apareixia AJ Plitzuweit amb tres encerts des de la mitja distància que els posava a 5 punts: 14-19 a dos minuts per acabar el primer quart. La defensa local pujava bioritmes i l’escorta nord-americà, pletòric en aquesta fase del partit, connectava un 2+1 i una recuperació defensiva per deixar el marcador en un 17-21 al final del període.

Parcial de 0-7 per començar el segon quart, que trencava Ousmane Ndour amb dues cistelles consecutives i dos triples d’AJ Plitzuweit i Joan Pardina que neutralitzaven el primer intent del Sant Antoni d’allunyar-se al marcador: 27-30 al minut 4. Parcial de 0-5 dels illencs i resposta immediata de Trouvé des del triple, però la resistència dels del Serrallo era precària. La defensa tarragonina perdia intensitat i els visitants no deixaven passar l’oportunitat d’escapar-se després de tres triples seguits de Zidek, Llamas i Peris (32-48 a dos minuts per a la mitja part). Dos encerts més des dels 6,75 i una bona gestió de l’atac estàtic deixaven el partit molt decantat, malgrat un nou triple d’AJ que tancava el quart amb 41-55.

Remuntar 14 punts sempre és difícil. Però molt més per a un equip amb 3 baixes i mitja i una mala dinàmica de resultats. Però el CBT ho feia i en molts pocs minuts. Liderats per Josep Fermí Cera, la intensitat d’Ousmane Ndour i l’anotació de Plitzuweit la gesta semblava possible. La intensitat defensiva ajudava i els de Borja Comenge podien tancar el quart pensant, amb els peus a terra, que tot era possible: 65-69 i tot per decidir.

L’últim quart culminava la remuntada dels locals posant als tarragonins per davant amb un 80-79 després de dos triples de Josep Fermí Cera i Álvaro Fernàndez a 5 minuts per al final. Però justament en aquest moment, els eivissencs, beneficiats per diverses decisions arbitrals molt qüestionables, treien el seu saber estar per posar un parcial d’1-14 que gairebé sentenciava el partit a dos minuts per al final: 81-93. Els tarragonins encara eren capaços de més èpica i es posaven a 5 punts amb un nou triple de Plitzuweit a falta d’un minut. Però era massa tard i el Sant Antoni rendibilitzava l’avantatge fins al 94-98 final.