L’Ibersol CBT es dilueix a l’últim quart i cau a la pista del Gran Canària (78-57)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CBT ha caigut a la pista del Gran Canària B, equip filial del qual competeix a la Lliga ACB. Tot i haver sortit en tromba i haver-se mantingut dins del partit fins a començaments de l’últim quart, els de Borja Comenge s’han diluït davant del talentós equip local. Liderats per Massamba Diop (22 punts i 9 rebots, amb 26 de valoració), els canaris han acabat passejant-se davant d’un rival ja entregat que només era capaç d’anotar 8 punts al període definitiu, al que havien arribat amb opcions a victòria.

El partit començava molt bé per a l’Ibersol CBT, amb Ousmane NDour i Boe Nguidjol dominant el joc interior per liderar un parcial de 0-6. El mateix Nguidjol, amb un triple al límit de la possessió, i Josep Fermí Cera, amb un 2+1, posaven un prometedor 2-13 de sortida que s’ampliava fins al 2-16 després d’un nou encert des dels 6,75, en aquest cas d’Adri Duch. Després del preceptiu temps mort de l’entrenador local, reacció del Gran Canària amb un 6-0 que, al seu torn, provocava el minut de Borja Comenge. Els tarragonins recuperaven sensacions i es tornaven a posar per sobre dels 10 punts, una renda, però, que un triple de Miteo rebaixava fins a l’11-19 amb el que es tancava el primer quart.

Intercanvi de cops per obrir el segon quart del qual el Gran Canària sortia inicialment guanyador gràcies, sobretot, a tres encerts des dels 6,75 que servien per posar-se a només dos punts (22-24, minut 3). Els tarragonins, però, aguantaven el tipus i es mantenien per davant a l’equador del quart amb un 24-29. Només un minut després, però, l’equip local agafava el timó del marcador per primer cop després d’un triple de Gerardo Pérez (30-29). La inflexió de bioritmes la confirmava el mateix jugador i amb la mateixa arma: amb la cinquena bomba des de la llarga distància del seu equip en aquest segon període. Amb el risc que els locals s’escapessin planant sobre el pavelló insular Vega de San José, la defensa dels del Serrallo recuperava el bon to inicial i era capaç d’aturar l’hemorràgia, però l’atac blau no fluïa com al primer quart i el partit marxava als vestidors amb un 38-33 que confirmava el canvi de signe del partit.

Com ja havia passat a l’inici de la primera part, Ousmane Ndour tornava a començar com un tro a la segona i posava el CBT per davant amb tres cistelles a la pintura (38-39, minut 2). Però un altre cop Gerardo Pérez des del triple i una esmaixada amb tir lliure addicional de Massamba Diop, l’estrella local, ben defensada a la primera part, eren la resposta canària: 44-39 en un tancar i obrir d'ulls. No s’acabava aquí: Pérez s’exhibia amb un 3+1 que posava la màxima a favor dels locals: 48-39, una renda perillosa, sobretot tenint en compte la tendència dels tarragonins a diluir-se en l’adversitat. Una nova esmaixada de Diop i un tir lliure del pivot senegalès ja posaven 10 punts d’escletxa. En aquest moment delicat, dos triples de Pardina i Kristensen permetien als de Borja Comenge agarrar-se al partit. Els tarragonins desaprofitaven diverses oportunitats per ampliar la reacció i el Gran Canària tornava a obrir forat fins als 7 punts a falta de 100 segons per al final del tercer quart, al que s’arribava sense que marcador es tornés a moure: 56-49.

Remuntar era possible, però el període definitiu no començava amb bones sensacions. Un 4-0 de sortida tornava a posar els locals per sobre de la barrera psicològica dels 10 punts. Una línia vermella que els canaris ampliaven fins als 13 després un alley hoop intimidatori completat per Massamba Diop, que ja es movia en els seus números habituals. Aquí arribava la descomposició dels tarragonins que els dos temps morts de Borja Comenge no aconseguia neutralitzar. A 4 minuts per al final, el Gran Canària ja traçava, després d’una nova cistella de Diop, una línia vermella definitiva, la dels 20 punts, un abisme del qual ja no es baixaria. Els últims minuts han estat un mer tràmit fins a arribar al 78-57 final.