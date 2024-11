El CB Salou trenca el derbi i torna a assaltar el pavelló del Serrallo (73-81)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L'OCA Global CB Salou va tornar a regnar en el pavelló del Serrallo. El conjunt de Jesús Muñiz es va imposar en el derbi contra l'Ibersol CB Tarragona en un partit que els salouencs van trencar en el tercer quart amb un gran Adrià Aragonès. La igualtat va romandre en la primera part del partit, però les pèrdues, la poca contundència en el rebot i la manca d'encert en el tram final van ser lloses que van acabar enfonsant els tarragonins contra un CB Salou més dinàmic, més fort sota la cistella i més endollat en les transicions. Els de Jesús Muñiz no van deixar cap error del CBT sense perdonar amb una anotació per trencar el derbi amb un 73-81.

El CBT va començar amb bon peu el derbi. Una pèrdua del Salou en la primera acció va facilitar que el capità David Fernández obrís la llauna. Kristiensen va posar distància contra un conjunt salouenc que no es trobava, fins que ho va fer. Els cebetistes van perdonar amb dos intents fallats i això va donar aire als de Muñiz. Primer Aragonès va poder obrir la llauna i, posteriorment, el jove morellenc Edgar Moure es va presentar amb un triple que va capgirar l'electrònic en un segon. Això va ser un derbi i es va veure traslladar amb la intensitat de tots dos equips. En la lluita de transicions, Pardina i Aragonès van mantenir el ritme entre els dos equips. Tot i la igualtat sobre la pintura, el CB Salou era guanyador en els rebots. Cap jugador blau era rival per a Santana sota la cistella i aquesta va ser una llosa que va retenir el conjunt local. El CBT necessitava explosivitat i aquesta es va presentar amb AJ Plitzuweit. En la primera que va tenir, el nord-americà va assolir un triple que va capgirar les dinàmiques i Luis Garcia, amb un altre triple, va tancar el primer quart amb el 20-18 favorable als blaus.

El tir exterior estava funcionant per als de Borja Comenge. Adrià Duch va tornar a endollar un tir de tres a l'entrada del segon quart. D'altra banda, el CB Salou trobava a faltar a la seva estrella. Iker Montero no es trobava còmode sobre la gespa i, tot i que semblava impossible fa una setmana, va tancar la primera meitat amb zero punts. De nou, amb el marcador a favor, el CBT va perdonar. Tres pèrdues consecutives van tornar a donar aire al Salou que, amb una safata de Moure, va capgirar el marcador amb el 23-25. El joc interior d'Ousmane Ndour mantenia al CBT en el ritme del partit, però aquesta vegada un triple de Pablo Aso i una esmaixada de Kristian Mendes van decantar la balança a favor del Salou. Aquest avantatge, però, es va acabar quan Álvaro Mena, amb un tir de tres, va posar el 35-35 al descans.

L'aturada no va millorar cap de les dues carències del conjunt blau i el tècnic del Salou, Jesús Muñiz, ho va detectar. Olivier Bieshaar guanyava els rebots gairebé sense competència i les pèrdues en els atacs dels cebetistes eren castigades per les transicions del Salou. Amb una gran actuació d'Adrià Aragonès, els salouencs van posar la primera clau al taüt amb un parcial de +6. Comenge va aturar la tendència amb un temps mort, però no va ser suficient. Iker Montero es va despertar amb les seves ràpides transicions i un triple d'Aragonès va aixecar l'avantatge al +9, deixant el CBT a l'abisme en el tercer quart. El conjunt blau no estava va perdre el seu encert i el CB Salou ho va aprofitar per fer sang i entrar al darrer quart amb el 50-59 a l'electrònic.

El tercer quart connectar el joc fluid del Salou i aquest es va mantenir en el darrer. El CBT perdia el nord a l'atac i, tot i que Luis Garcia va solucionar la papereta amb un gran triple al límit d'acabar la possessió, Oliver Bieshaar va contestar a l'instant amb un altre per mantenir la distància. Els deu punts eren un abisme quan l'encert en el tir exterior del conjunt tarragoní havia desaparegut i quan el CB Salou guanyava tots els duels en el rebot. El conjunt de Muñiz es trobava en la seva salsa. Amb el pas dels minuts, van frenar el ritme del partit i castigaven cada error del conjunt blau amb un Adrià Aragonès totalment inspirat.

De fet, quan el CBT intentava aixecar el cap amb l'encert de tres tirs lliures de Josep Fermí Cera, Aragonès va tornar a enfonsar els tarragonins amb un triple. Cera era l'únic que mantenia viva l'esperança blava. Amb un triple i dos tirs lliures consecutius, van baixar la diferència a 8 punts quan només faltava un minut, però va ser un miratge. La defensa del CBT flaquejava i el CB Salou trobava tots els espais fins que CJ Barksdale endollava un triple que va ser definitiu.