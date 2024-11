El CB Tarragona i el CB Salou disputen un derbi per consolidar les bones dinàmiques

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Xoc de dinàmiques positives al Pavelló del Serrallo. L’Ibersol CB Tarragona i l’OCA Global CB Salou afronten demà a les 19 hores el primer derbi de la Segona FEB al Pavelló del Serrallo. S’espera un bon caliu a la graderia que acompanyi dos equips que volen escalar posicions a la categoria a costa del seu rival.

Aquest no serà el primer xoc entre els equips de Borja Comenge i Jesús Muñiz. De fet, tots dos es van enfrontar al Serrallo a la Lliga Catalana en un duel trepidant en el qual la constància dels salouencs va ser superior (72-80). Finalment, el CB Salou va acabar per celebrar en el mateix pavelló el títol després de guanyar la final al Mataró. Amb tot, la situació ha canviat per als dos equips i aquell duel ja no serveix com a referència.

El CB Tarragona arriba al duel després de sumar la primera victòria de la temporada el darrer dimecres contra el Santfeliuenc. Va ser tota una festa de punts que va servir de catarsi per a un equip tocat per la ratxa de sis derrotes consecutives. El tècnic Borja Comenge va destacar que «és el primer duel que afrontem després d’una victòria i els jugadors se senten importants. A més, el duel de dimecres va ser exigent, però vam repartir bé els minuts».

L’entrenador lleidatà va tenir molt present l’anterior duel contra el CB Salou: «Ja ens han guanyat al Serrallo i bé en un moment en el qual no estàvem tan llastrats per les lesions. Així que tinc un màxim de respecte per al seu equip i sobretot per a l’entrenador». A més, va afegir que «espero un partit difícil. El Salou té una proposta similar a la nostra, sempre estan ben posicionats sobre la pista i troben els espais. Tenen jugadors exteriors amb molt de talent que hem de controlar i també hem d’estar atents en defensa, sobretot a l’hora de guanyar els rebots als seus pivots».

El CB Salou també arriba al partit amb dinàmica ascendent. El darrer cap de setmana van superar el Prat amb una actuació esplèndida d’Iker Montero, qui ha agafat el relleu de jugador referent d’Isaac Mayo. El tècnic Jesús Muñiz va analitzar al seu rival i va destacar que «arriben amb una energia molt bona. Tenen una profunditat de banqueta important, un fet que nosaltres no tenim ara mateix». De fet, el conjunt salouenc arriba al duel amb els bases Víctor Aguilar i Emilio Martínez amb molèsties i amb Juanpe totalment descartat per lesió.

Muñiz va subratllar que la clau del partit és «controlar les transicions del CBT. En aquestes situacions destaquen i seleccionen bé els tirs. A més, ens hem de fer forts per aguantar el Serrallo. Estic convençut que el pavelló vibrarà en el seu suport i nosaltres ens hem de mantenir serens».

Duel de tiradors

El partit serà un xoc entre dos equips, però els focus estarà sobre les figures. Iker Montero i AJ Plitzuweit han encetat la temporada com els tiradors estrella del CB Salou i el CB Tarragona respectivament.

Montero, amb una mitjana de 18 punts per partit, ha esdevingut el jugador estrella del conjunt salouenc. L’escorta blau es va encarregar de donar ell sol la tercera victòria del conjunt de Jesús Muñiz contra el Prat. Montero va tancar el partit amb un total de 34 punts, 26 d’aquests assolits en els dos primers quarts. En aquell duel es va mostrar letal tant en el tir exterior com en les jugades individuals.

D’altra banda, el nord-americà AJ Plitzuweit és el referent anotador de l’equip amb 14 punts de mitjana. El CBT és un equip més versàtil a l’atac, amb el suport en la puntuació d’Ousmane N’dour i Josep Fermí Cera, però quan el nord-americà està encertat, l’equip respira i, en el derbi, apunta a sumar-se perquè sigui un partit vibrant.