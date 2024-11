El CB Cambrils, una gran família de més de 400 jugadors

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El CB Cambrils va exhibir múscul el darrer diumenge en la presentació de tots els seus equips al Pavelló Municipal. Els 32 equips i els 400 jugadors es van reunir com una gran família en una jornada de germanor i festa amb el públic per afrontar la temporada 2024/2025.

En total, l’entitat té dos equips de babies, cinc de prebenjamins, set de benjamins, sis d’alevins i, a més, un preinfantil masculí i un de femení; un infantil masculí i un de femení; dos cadets masculins i dos de femenins; un júnior masculí i un de femení. Finalment, l’equip sènior masculí i el femení van tancar la jornada. Els equips inferiors, de babies fins a alevins, es distribueixen per diferents centres escolars; l’Escola Cambrils, el col·legi Cardenal Vidal i Barraquer, l’Escola la Bòbila, l’Escola Mas Clariana i l’Escola Guillem Fortuny.

Els equips femenins del CB Cambrils el darrer diumenge durant la presentació.CB Cambrils

Tots ells van tenir el seu moment de glòria desfilant per la pista. «La nostra gran il·lusió era poder reunir-nos tots per fer una foto de família. És molt important pel club tenir aquests moments», va destacar el president Francesc Canaldas.

El potencial esportiu del club cambrilenc està en auge. No només s’apropen jugadors locals, sinó també de municipis propers. Amb tot, Canaldas va destacar que «ara mateix no podem créixer més per motius d’espai. Fem el que podem per ampliar equips i donar cabuda a més nens. Si mirem els últims deu anys, hem crescut una barbaritat amb les mateixes hores de pista que des de llavors. Amb més espai, podríem créixer encara més».

Canaldas va assenyalar que la clau de la base està en els tècnics: «Sense fer massa soroll i per mitjà de millorar els entrenadors, notem que els equips de la base han crescut a nivell de joc. Fins i tot, l’equip benjamí femení, que ara és aleví, va quedar segons de Catalunya. Tenim una bona generació de jugadors». Els dos equips sèniors es troben en Primera Territorial «el femení treballa per consolidar la categoria i el masculí en pujar. Som un club social i treballarem amb els nostres sense fitxar jugadors».