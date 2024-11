La Minicopa Endesa torna a reunir les futures estrelles del bàsquet a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona tornarà a rebre les futures estrelles del món del bàsquet estatal. Ahir, la plaça del Fòrum va ser l’escenari en el qual es va presentar la màxima competició del bàsquet base estatal. Del 6 al 8 de desembre, més de 200 nens de 16 equips ACB participaran en aquesta nova edició que oferirà fins a 26 partits al Palau d’Esports Catalunya i al pavelló de Campclar, a l’Anella Mediterrània.

La Minicopa Endesa va ser tot un èxit la setmana passada i, enguany, l’ACB va decidir repetir. L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va manifestar durant la roda de premsa de presentació que «és una meravella acollir per segon any consecutiu aquest gran esdeveniment». A més, va deixar clar que «si l’ACB vol, estarem encantats de ser la seu permanent de la competició».

Aquestes paraules van ser secundades pel conseller d’Esports i Turisme Esportiu, Mario Soler, que va destacar que «l’arribada de la Minicopa Endesa l’any passat va ser un premi i la tornada aquest any és tot un reconeixement a la feina feta. Acollir de nou aquesta competició és un repte que ens fa molta il·lusió, es tracta d’una competició de molt nivell i d’una gran qualitat, un dels esdeveniments d’esport base amb més prestigi».

En aquest sentit, José Miguel Calleja, el director general de l’ACB, va apuntar que «la primera edició de la Minicopa Endesa a Tarragona ja va ser un reconeixement, perquè nosaltres anem on sabem que les coses es fan bé. Per aquesta edició ens superarem tots». A més, va afegir que «intentem que sigui una experiència única pels nens participants, creant un ambient en el qual hi hagi una convivència entre equips. És una experiència vital, la majoria d’ells jugarà només una vegada i la recordaran sempre. Tots tenen una il·lusió espectacular».

El format

La Minicopa Endesa reunirà a Tarragona a més de 200 nens (nascuts l’any 2011 o posterior) dels equips infantils dels clubs ACB, amb només l’excepció del Barça, que com a vigent campió ja espera a la final, i el Gran Canària, que també està classificat com a club amfitrió de la fase final.

Els equips es dividiran en quatre grups de quatre equips cadascun i el guanyador de cadascun d’ells viatjarà a les Illes. Els segons classificats tindran una nova oportunitat, buscant els últims dos bitllets. Els partits començaran el divendres 6 de desembre a les 16 hores amb la primera jornada. L’endemà dissabte es jugarà la segona al matí i la tercera a la tarda, deixant per al diumenge 8 les finals entre els segons classificats. En total, 26 partits i més de 1.000 minuts de bàsquet en tres dies.

L’entrada a tots els partits serà gratuïta, però es demana a tots els aficionats que contribueixin amb un quilo de menjar no perible, que s’aportarà al Banc d’aliments.

L’ACB, amb el suport de l’Ajuntament i la Diputació, ha preparat una àmplia agenda d’activitats que van més enllà dels 26 partits, com una xerrada contra el bullying a l’institut Campclar i un entrenament especial amb jugadors amb discapacitat.