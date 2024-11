El CB Tarragona afronta avui un duel d’urgències contra el Santfeliuenc

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CB Tarragona torna avui al pavelló del Serrallo en un duel d’urgències contra el Santfeliuenc. Els cebetistes recuperen avui a les 20.30 h el partit ajornat per la DANA contra l’equip barceloní. Primerament, el duel s’hauria d’haver jugat a domicili, però la manca de disponibilitat del pavelló del Santfeliuenc ha fet que sigui el Serrallo qui dicti sentència.

Els de Borja Comenge buscaran, amb l’impuls de la seva afició, la primera victòria de la temporada. Després de sis jornades, els tarragonins només tenen un camí: guanyar el Santfeliuenc per trencar la mala dinàmica. Precisament, el conjunt barceloní també es troba en una situació d’urgència, perquè acumula una ratxa de cinc derrotes consecutives.

El triomf no només és important a nivell classificatori, sinó també per renovar la confiança en el treball fet fins ara. En aquestes sis derrotes, el conjunt blau ha demostrat ser capaç de competir, però no ha estat suficient per emportar-se un triomf. En el darrer duel, contra el Mataró, va ser un tercer quart de desconnexió el que els va privar de guanyar. Aquest serà el primer duel d’una setmana clau, perquè aquest dissabte els blaus tornaran al Serrallo en el derbi contra el CB Salou. Els cebetistes disputen avui la primera final contra el Santfeliuenc.