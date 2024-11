Iker Montero esquinça el CB Prat i lidera el CB Salou en la segona victòria consecutiva (80-69)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb Iker Montero connectat, l’OCA Global CB Salou somriu. El conjunt de Jesús Muñiz va passar amb la força d’un tren per sobre d’un CB Prat que, fins ahir, només havia perdut contra el líder. Montero va fer i desfer com va voler per liderar el conjunt blau en la segona victòria consecutiva a la Segona FEB (80-69), tot i les decisions arbitrals.

El CB Salou va encetar l’encontre amb un Iker Montero endollat. El jugador blau va encertar un triple per estrenar el partit. Aquest no va ser més que un avís del que havia de venir per la seva part durant el partit. Oliver Bieshaar, amb un tap i una cistella, marcava distàncies amb el 5-2. Amb tot, el CB Prat, equip que només havia perdut un partit enguany, va reaccionar. Un triple de Nogués i el bàsquet de Peñarroya van capgirar l’electrònic i van obrir una petita bretxa.

En el moment de necessitat, Iker Montero va tornar a aparèixer des de la línia de tres per capgirar la tendència. El domini sota la cistella dels blaus i les transicions d’Aragonès van fer la resta per tancar el primer quart amb un 20-18 al marcador.

El partit estava igualat al màxim. Fins al moment, el Prat aguantava el ritme anotador salouenc, però això va canviar en el segon període. Montero feia i desfeia com volia. Des de l’exterior i també entrant fins a sota la cistella, aconseguia anotar de qualsevol manera. El Prat es mantenia viu amb un 2+1 de Nogués que va fer vibrar el pavelló Salou Centre perquè, fins llavors, l’àrbitre només penalitzava les faltes locals.

Els atacs començaven a complicar-se i el CB Salou va tenir clar. Quan les coses no surten, pilotes a Iker Montero i que inventi. I així va ser. Del noes, el base es va inventar un nou triple i el partit es va obrir com si el CB Salou hagués destapat l’ampolla de cava.

Totes les jugades connectaven. Bieshaar dubtava a la línia de tres, la seva última opció va ser provar sort i el triple va entrar. Montero obria la ferida amb una jugada individual i Aragonès feia encara més mal amb les transicions. La fortalesa defensiva i la falta d’encert del Prat va deixar el conjunt visitant completament grogui. El Salou va aconseguir un parcial de 17-0 que es reflectia amb un contundent 43-26 a l’electrònic. El partit s’havia trencat i, amb un 2+1 de CJ Barksdale, els de Muñiz van marxar al descans amb 16 punts d’avantatge sota el braç.

A la represa, el CB Prat va prémer l’accelerador amb un triple de Peñarroya per retallar distàncies. Amb tot, el Salou les mantenia gràcies a Adrià Aragonès. La tendència arbitral no va canviar. Els homes de Muñiz acumulaven faltes. El pavelló va tornar a esclatar amb protestes quan els àrbitres van castigar al Salou amb tres tirs lliures per al Prat amb una tècnica, però Sesé va desaprofitar l’oportunitat. Amb el poder ofensiu i defensiu intacte, els blaus van poder entrar a l’últim quart amb un 64-48 a l’electrònic i l’avantatge intacte.

En el quart, Montero va reaparèixer per negar totes les esperances del Prat i va deixar la victòria a casa amb un 80-69.