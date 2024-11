El CB Salou torna al camí de la victòria superant el Benicarló (96-86)

Es va fer un minut de silenci pels afectats per la DANA.CB Salou

L’OCA Global CB Salou va recuperar el somriure al pavelló del Milà. Els de Jesús Muñiz van tornar a disputar un partit de lliga després de dues setmanes amb partits ajornats per la DANA i ho va fer de la millor manera, superant el Benicarló davant de la seva afició (96-86).

Després de la derrota a la Copa Espanya del darrer dimarts, els salouencs necessitaven la victòria, però el Benicarló no s’ho va posar fàcil. El conjunt valencià va aconseguir un parcial de 6-10 en el primer quart, però els blaus van saber remar per tancar el primer període amb un avantatge mínim de 20-19.

L’inici del segon quart va tenir més bona cara. Emilio Martínez, completament inspirat, va enllaçar tres triples de manera consecutiva. A més, sobre la pintura també treballava Juanjo Santana, que aconseguia mantenir el Salou per davant a l’electrònic contra un combatiu Benicarló que no es va deixar enfonsar.

El ritme de punts era elevat. Emilio Martínez continuava a la seva fins a tancar 27 punts al final del partit amb 7 de 10 triples encertats, però el Benicarló mantenia el ritme fins que, al final del tercer quart, el Salou va aconseguir obrir una bretxa de set punts que no només no es va reduir, sinó que es va ampliar a deu en el darrer quart per sumar la victòria.