Millorar el tir exterior i el rebot, deures del CBT per a sumar el primer triomf

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CB Tarragona afronta demà un duel d’urgències a la pista de la UE Mataró. Els blaus necessiten trencar la barrera de la primera victòria per espantar els fantasmes d’un inici de temporada similar al de l’anterior temporada. Per aconseguir-ho, els cebetistes treballen per millorar els deures pendents en aquests darrers duels: el tir exterior i el rebot.

Els de Borja Comenge no han tingut un inici de lliga fàcil. Les lesions de Josep Fermí Cera i David Fernández van deixar l’equip amb Álvaro Fernández Mena com únic base del primer equip disponible. A més, Boe Nguidjol també arrossegava unes molèsties que no li han permès

jugar a ple nivell. Tant Fermí com Nguidjol ja van començar a recuperar les bones sensacions durant el partit del darrer cap de setmana contra el Palmer. Amb tot, qui encara no ha pogut tornar és el capità David Fernández. El de la Selva del Camp es va fracturar un dit durant la primera jornada de lliga i es manté com a dubte de cara al duel d’aquest cap de setmana.

En el partit contra el Palmer Bàsquet es va veure una versió millorada del conjunt cebetista. Els blaus van plantar cara al líder de la categoria, però va acabar caient per la falta de tir exterior, les pilotes perdudes i el rebot. Concretament, els cebetistes només van encertar cinc de vint-i-dos triples, amb un AJ Plitzuweit poc inspirat amb només un encert en tres tirs.

L’escorta nord-americà és un dels baluards del conjunt tarragoní. Amb 16,2 punts de mitjana per partit, és el jugador més anotador de l’equip. Això fa que, quan no té el seu dia, els de Borja Comenge es ressenten. Per aquest motiu, és una tasca pendent de l’equip millorar en el tir exterior per ajudar en la puntuació tant a l’americà com a Ousmane N’dour, que suma 11,4 punts de mitjana amb el seu domini sota la cistella.

Pel que fa a les pilotes perdudes, en el darrer partit els blaus van pecar amb un total de 20 errors enfront dels 10 del Palmer, uns errors que van ser un llastre en el tram final del partit, de la mateixa manera que en el rebot. El tècnic cebetista, Borja Comenge, va destacar que aquesta setmana «hem incidit sobre les coses que surten bé i també hem donat importància en les quals que van estar pitjor, com el rebot».

Preparats per a sumar

Aquesta setmana també ha sigut estranya per al conjunt cebetista. Les alertes meteorològiques van afectar en les regularitats dels entrenaments, però que no la feina a completar. Comenge va destacar que «hem donat recursos als jugadors perquè estiguin actius. Continuem el procés de mantenir la salut al màxim possible dels jugadors». Els blaus estan preparats per batre el Mataró i trencar la barrera de la primera victòria que permetrà transformar les bones sensacions amb resultats.