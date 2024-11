Tarragona acull el 33è el Campionat de Catalunya de Bàsquet de la Federació ACELL

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 530 esportistes amb discapacitat intel·lectual d’arreu de Catalunya participen, aquest diumenge 17 de novembre, en el Campionat de Catalunya de Bàsquet de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual - ACELL. El Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània serà l'escenari d'aquesta jornada plena d'esport i inclusió que compta amb la col·laboració de Tarragona Esports.

El campionat, que començarà a les 9.45 hores i s'allargarà fins a les 18 hores, comptarà amb la participació de 53 equips que representen més d'una trentena d'entitats d'arreu de Catalunya. Un cop acabats tot els partits, s'iniciarà el lliurament de premis per reconèixer els millors equips de cada categoria, així com el treball i l'esforç de tots els participants, amb trofeus per a tots els conjunts.

Durant la jornada, els equips representaran amb orgull les seves entitats i lluiran els valors de l'esport adaptat. Un dels principals objectius d'aquest esdeveniment és promocionar l’esport inclusiu i donar a conèixer les entitats que treballen cada dia per oferir oportunitats a persones amb discapacitat intel·lectual.