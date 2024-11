La Minicopa Endesa torna a Tarragona al desembre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona tornarà a ser l'epicentre del millor bàsquet de formació entre els dies 6 i 8 de desembre amb la Minicopa Endesa 2024-2025. La competició on neixen les estrelles torna a la ciutat després de l'acord assolit entre l'ACB i l'Ajuntament i amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

L'esdeveniment, que tindrà lloc al Palau d'Esports Catalunya i al Poliesportiu de Campclar, a l'Anella Mediterrània, torna després del gran èxit assolit l'any passat, quan més de 7.000 espectadors van gaudir d'una competició que va deixar un important retorn a la ciutat i a la demarcació de Tarragona.

La Minicopa Endesa oferirà un total de 26 partits en tres dies (divendres 6 de desembre a la tarda, dissabte 7 en doble sessió, i diumenge 8 al matí) amb els equips infantils (jugadors nascuts en 2011 i posterior) de 16 clubs ACB. S'utilitzaran dues pistes al Palau d’Esports de Catalunya i una tercera al Poliesportiu de Campclar.

«Es tracta del torneig de formació amb més repercussió d'Europa que tornarà a omplir Tarragona i l'Anella Mediterrània per segon any consecutiu», ha destacat el regidor d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler. El regidor ha recordat el «gran èxit» de l'esdeveniment en l'anterior edició i ha apuntat que «es torna a demostrar que Tarragona és un autèntic reclam de grans competicions esportives».

La primera fase de la Minicopa Endesa buscarà conèixer els sis classificats per a la fase final del pròxim febrer a Gran Canària, que se celebrarà de manera paral·lela a la Copa del Rei (12 a 16 de febrer). Per a la fase final ja estan classificats el Barça, vigent campió, i el Dreamland Gran Canària, amfitrió.

Amb la tornada de la Minicopa Endesa, Tarragona vibrarà amb el talent dels més de 200 nens que arribaran a la competició on neixen les estrelles. Per aquesta competició han passat més de 120 nens que han arribat a l'elit, amb una llarga llista de llegendes com Ricky Rubio, Luka Doncic, Domantas Sabonis, Jaime Fernández, Alberto Díaz, Victor Wembanyama o Santi Aldama.