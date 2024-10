El CBT i Repsol renoven el seu compromís per impulsar el bàsquet i els valors esportius entre els joves

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Bàsquet Tarragona (CBT) i Repsol han signat la renovació del seu acord de col·laboració per donar suport a les activitats del club, des dels equips professionals fins a les categories de formació. El conveni, que té com a objectiu fomentar valors com la vida saludable i la cohesió a través de l'esport, manté Repsol com a patrocinador oficial del CBT per a la temporada 2024-2025.

Una delegació del Club de Bàsquet Tarragona liderada per la presidenta del CBT, Núria Grados, composta per membres dels primers equips masculí i femení i jugadors de categories inferiors, ha visitat el Complex Industrial de Repsol a La Pobla de Mafumet, on han estat rebuts pel director del complex, Javier Sancho.

Durant la visita, la comitiva del CBT ha gaudit d'una activitat simbòlica al mateix complex, fent tirs en una cistella instal·lada per a l'ocasió. La jornada ha culminat amb una fotografia de grup per immortalitzar aquest moment de proximitat i suport entre l'equip i la companyia.

Núria Grados, presidenta del CBT, ha destacat que «Repsol és un company de viatge essencial amb qui compartim valors de superació i compromís amb la salut i la formació dels joves. Gràcies al seu suport, podem afrontar amb més garanties els reptes esportius i socials d'aquesta temporada».

Per la seva banda, Javier Sancho ha subratllat que «Repsol manté un compromís ferm amb el Camp de Tarragona i, especialment, amb el teixit associatiu esportiu. La col·laboració amb el CBT, que s'inicià el 2010, posa en valor la contribució de la nostra companyia a projectes que fomenten l'esport de base, tan essencial per al creixement dels nostres joves i el futur de la nostra comunitat».