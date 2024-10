L’Ibersol CBT incorpora l’aler Joan Pardina

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ibersol CBT ha tancat el fitxatge de l'aler català Joan Pardina, provinent de la lliga sueca. Pardina, de 31 anys i 2,01 d'alçada, té una dilatada experiència a categories FEB, especialment a LEB Or (actual Primera FEB) on va jugar entre 2015 i 2023 a equips com el Huesca, el Granada, el Guipúscoa o el Melilla. La temporada passada va defensar la samarreta del CB L'Hospitalet, on va tenir unes mitjanes de 7,5 punts i 5,4 rebots i 2,1 assistències en 25 minuts de joc.

Joan Pardina arriba amb un contracte d'un mes per reforçar l'equip davant les diverses lesions que ha patit el roster tarragoní. El jugador ja s'ha incorporat als entrenaments de l'Ibersol CBT i estarà disponible aquest mateix dissabte en el partit a casa del Benicarló.

L'entrenador, Borja Comenge, considera que Pardina «ens aportarà versatilitat tant en atac com en defensa i sumarà experiència, pel seu ampli recorregut en categories FEB». Comenge creu que la nova incorporació «ens donarà un salt de qualitat en el nivell de l'equip durant la readaptació dels jugadors que han patit lesions i també en el del treball del dia a dia, que és clau per anar assolint els objectius que ens hem marcat».