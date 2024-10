L’Ibersol CBT perd a casa davant l’Horta Godella (67-70) en un partit a cara o creu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ibersol CBT no ha pogut obtenir la seva primera victòria de la temporada en el partit que ha jugat aquesta tarda al pavelló del Serrallo contra l'Horta Godella, el filial del València Basket de la Lliga ACB. Els tarragonins no han pogut aprofitar un avantatge de 4 punts a falta de dos minuts i la moneda ha caigut del costat de l'equip valencià, que gràcies a la inspiració del base Garvin Clarke en el tram final s'ha emportat la victòria per un ajustat marge de 67-70.

Els valencians obrien el primer quart amb un parcial de 2-8 en uns primers tres minuts molt poc productius per a l'atac local. Un triple d'AJ Plitzuweit posava als tarragonins dins del partit i els del Serrallo es posaven per davant en un tancar i obrir d'ulls amb un nou encert des dels 6,75 de Matt Treacy (9-8 al minut 4). Un miratge, perquè l'Horta Godella recuperava ràpidament la iniciativa fins al 9-17 que reflectia el marcador tres minuts després. Un triple d'Adrià Trouvé el contestava Gonzalo Iglesias amb la mateixa moneda impedint consolidar la reacció dels de Borja Comenge, que seguien molt poc fluids en atac. Els primers 10 minuts es tancaven amb 14-20 per als visitants i cap cistella de 2 punts de l'Ibersol CBT, un reflex dels mals ofensius de l'equip.

La sequera continuava en els primers compassos del segon quart fins que un alley hoop entre AJ Plitzuweit i Ousmane N'Dour al minut 3 obria aquesta casella al boxscore dels tarragonins. Però l'atac blau seguia molt espès i els valencians, sense grans exhibicions, estaven molt còmodes 8 punts amunt. Una espectacular esmaixada al contracop d'Ousmane N'Dour generava emocions diferents i Boe Nguidjol les confirmava amb un triple per posar els locals a 2 punts (23-25, minut 7). Un 2+1 de Plitzuweit en una penetració i un llançament des de la mitjana distància de l'escorta nord-americà mantenien el canvi de dinàmica ofensiva dels locals que marxaven al vestidor amb un 28-30 que ho deixava tot obert de cara al segon temps.

Viure per sota del 30% d'encert en els llançaments de camp sempre és perillós i aquest era el repte per a l'Ibersol CBT en la segona meitat. Però l'assignatura pendent no s'aprovava en els primers minuts del tercer quart i l'Horta Godella tornava a obrir forat: 28-36 al minut 2. Un triple de Luís García i una falta en atac provocada per l'aler-pivot andalús marcaven un punt d'inflexió que portaven els tarragonins a posar-se per davant després de dos triples consecutius d'un desbocat AJ Plitzuweit: 40-38 al minut 5. Adrià Trouvé, amb una esmaixada marca de la casa, mantenia altes les pulsacions dels locals, tot i que un triple de l'aler argentí Federico Copes, el millor dels visitants en atac, tornava a donar-los 4 punts. Amb Plitzuweit a la banqueta, la solvència de David Kristensen a la pintura era el millor argument dels locals en el tram final del tercer quart, que deixava el marcador en 50-54.

AJ tornava a la pista i un nou 2+1 seu obria el marcador en el tram decisiu. Un alley hoop galàctic d'Iker Fernández per a Adrià Trouvé i la segona esmaixada de l'aler del Baix Penedès mantenien als locals molt a prop, però encara per sota (57-58 al minut 3). Un 1x1 de Kristensen recuperava la iniciativa al marcador per als blaus, que contagiaven els bioritmes ofensius a la seva defensa. No obstant això, un triple de Clarke tornava a posar els valencians per davant, però Kristensen empatava a 61 després d'un no looking pass de Plitzuweit amb ja només 4 minuts al davant. El mateix pivot danès completava una transició, primer, i una continuació, després i posava als locals 4 amunt, la màxima al seu favor (65-61 a poc més de 2 minuts per al final). La petita escletxa es desintegrava amb massa facilitat i Clarke tornava a donar avantatge als visitants després d'un 2+1 (65-66 a falta de 50 segons). Els tarragonins buscaven a Plitzuweit en l'atac més important del partit, però l'escorta era taponat i Clarke clavava una daga gairebé definitiva amb un triple en l'atac posterior: 65-69 amb 13 segons al lluminós. Kristensen, molt encertat durant tota la segona part, fallava sota l'anella i l'Horta Godella sentenciava amb un tir lliure.