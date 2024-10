L’Ibersol CBT només aguanta els primers vint minuts i cau a la pista del Prat (91-74)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ibersol CBT no ha pogut sorprendre al Prat a la seva pista i ha perdut per 91-74 en un partit en què els de Borja Comenge han portat la iniciativa en els primers 18 minuts, arribant a guanyar per 10 punts. Els del Baix Llobregat, però, s'han fet de mica en mica amb el control del joc per acabar imposant-se amb relativa comoditat a la segona part. Els tarragonins, que arribaven tocats per les baixes de David Fernández i Josep Fermí Cera i les molèsties de l'espatlla d'Adrià Trouvé, no han pogut contrarestar la qualitat de Carreño (23 punts), Ordoñez (16) i Nogués (13). Pel CBT, Ousmane N'Dour (15), Álvaro Fernández Mena (13) i David Kristensen han estat els més encertats.

El Prat agafava el control del partit en els primers minuts gràcies a un inspirat Jose Nogués, que anotava els 6 primers punts del seu equip. El CBT resistia tot i les nombroses pèrdues de pilota i al minut 4, un tir de mitjana distància de Boe Nguidjol, que reapareixia després de la seva lesió d'espatlla, posava els blaus per davant per primer cop amb un 8-9. Els tarragonins es mostraven consistents en defensa i amb un Kristensen molt efectiu a la pintura es posaven 7 amunt després d'un triple d'Adri Trouvé (14-21, al minut 8). Una penetració magistral d'Iker Fernández -base del sènior B empoderat per les lesions de Josep Fermí Cera i David Fernández- donava als de Borja Comenge la màxima diferència fins al moment: 15 -25 a un minut per al final del primer quart, que finalment es tancava amb 19-27 i molt bones sensacions per als del Serrallo.

La dinàmica no canviava a l'inici del segon període i l'Ibersol CBT seguia instal·lat amb còmodes distàncies al voltant dels 10 punts (23-33 al minut 3) gràcies sobretot al gran encert en els llançaments de dos punts. Dues pèrdues d'Ousmane N'Dour facilitaven segnes contracops dels locals, que s'apropaven a 3 després d'una penetració del veterà base Josep Franch (30-33 al minut 5). Una espectacular esmaixada de Luís Garcia amb l'esquerra aixecava l'ànim dels tarragonins que resistien l'embat i recuperaven sensacions gràcies a un resolutiu Kristensen al pal baix. El Prat, però, ja estava molt posat al partit i la diferència quedava definitivament eixugada amb el 40-40 que reflectia el marcador a falta d'1:26 per al descans. Els dos temps morts de Borja Comenge no servien d'inflexió i els del Baix Llobregat marxaven als vestidors per davant: 43-40, després d'una última cistella de Jose Nogués, el millor jugador del seu equip en aquests primers 20 minuts amb 13 punts.

Si els dos primers quarts havien estat un per a cada equip, el tercer ha decantat el partit per als locals. El Prat arrencava la segona part amb quatre encerts des del triple i un gran domini del rebot ofensiu que els donava segones i terceres opcions. L'encert que els blaus havien tingut durant tota la primera part s'esfumava i els locals ho aprofitaven per obrir forat: 54-46 al minut 4. Un alley hoop servit per Álvaro Fernández Mena a Ousmane N'Dour després d'una recuperació del pivot senegalès no era suficient per reduir l'escletxa, que s'ampliava perillosament als 11 punts després d'un triple del pivot Simikj, el sisè del seu equip en aquest tercer quart. Els tarragonins estaven col·lapsats en atac i eren incapaços de controlar el rebot defensiu. El bàsquet control del Prat ho aprofitava per estabilitzar l'avantatge i tancar el quart amb un 67-56 que els deixava la victòria ja molt ben encarada.

Dos tirs lliures fallats per Ousmane N'Dour en començar l'últim període no eren un bon presagi, com tampoc la quarta falta del jove pivot que el portava a la banqueta. Amb els tarragonins en zona, un triple de Carreño al minut 3 posava ja un abisme de 16 punts al marcador. Els tarragonins no tiraven la tovallola i amb tres esmaixades consecutives -una d'Adrià Trouvé i dues d'Ousmane N'Dour- eren capaços de reduir el forat fins al 82-71 a 3:21 per al final, forçant el temps mort dels locals. Un dels grans problemes del CBT durant tot el partit, el rebot ofensiu del Prat, es tornava a manifestar durant el primer atac en tornar del parèntesi: els locals tenien fins a tres opcions i acabaven anotant. En els últims minuts, els errors dels blaus a l'hora de materialitzar cistelles fàcils i les pèrdues de pilota deixaven el partit vist per a sentència.