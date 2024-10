El CB Tarragona, un projecte en construcció a l’espera de la primera victòria

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El CB Tarragona no va poder arrencar motors de la millor manera, perquè els blaus van ensopegar al Serrallo contra el Bisbal Bàsquet a la pròrroga. Els blaus acumulen les males notícies perquè les primeres exploracions mèdiques del club han confirmat que el capità David Fernández s’ha fracturat un dit i serà baixa, com a mínim durant un mes. Amb tot, la derrota en l’estrena de la competició només manté la metxa del projecte de Borja Comenge a l’espera de l’espurna d’una primera victòria perquè l’encengui.

El darrer dissabte els blaus van mantenir un duel igualat contra el Bisbal Bàsquet durant gairebé tot el partit, el conjunt visitant, recentment ascendit a la categoria, presentava un joc de control senzill, però efectiu i van portar al límit a un CBT desencertat en el tir.

L’irlandès Matt Treacy va tenir l’oportunitat de deixar la victòria a Tarragona a l’últim sospir amb tres tirs lliures, però en va fallar un i el partit se’n va anar a la pròrroga. En els cinc minuts d’afegit, l’equip es va quedar sense benzina i l’efectivitat en atac es va reduir encara més, fet que els va deixar amb la derrota. De fet, Comenge va destacar que «no hem pogut competir els darrers cinc minuts perquè no ens ha arribat les forces».

Durant aquesta pretemporada, els blaus van demostrar la cara i la creu del potencial d’aquest equip. Contra el Huesca, el Benicarló i el Santfeliuenc els cebetistes van demostrar que tenen una gran capacitat de convertir-se en tot un tsunami inaturable. En el primer amistós contra el Benicarló, els blaus van enviar el partit al descans amb un +20 punts d’avantatge.

Això es va repetir en el primer duel de lliga catalana contra el Santfeliuenc, quan els blaus van arribar al descans amb un +25 al marcador. De fet, aquell partit va començar amb dos triples del nord- americà AJ Plitzuweit i Matt Treacy, que es van acabar convertint una càrrega constant del conjunt blau cap a la cistella rival.

Això no es va veure ni contra el CB Salou a la Lliga Catalana ni en l’estrena contra el Bisbal Bàsquet. De fet, el millor termòmetre per comprovar-ho és l’encert des de la línia de tres, perquè el CBT només va sumar 7 de 38 intents. A la Lliga Catalana aquest desencert en el tir també va acabar per deixar l’equip enrere. El nord-americà AJ Plitzuweit va ser el més endollat sumant 4 de 10 i va acumular 20 punts en total. Després de dues derrotes seguides a casa, el CBT buscarà el primer triomf que engegui el projecte a domicili contra el CB Prat aquest dissabte.

Boe, Cera i ara David Fernández

La pèrdua de David Fernández és sensible per a l’esquema de Borja Comenge. El capità va ser el que més minuts va disposar amb 32:18. De fet, va acabar per jugar els darrers minuts del partit amb el dit trencat després de patir el cop.

Fernández se suma a les baixes conegudes de Boe Nguidjol i Josep Fermí Cera, deixant Álvaro Mena com l’únic base disponible.