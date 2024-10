El CB Salou s’emporta el partit a la pròrroga contra el Gandía (86-77)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'OCA Global CB Salou va poder estrenar-se amb una gran victòria contra l’UPB Gandía (86-77). El conjunt de Jesús Muñiz no ho va tenir fàcil. De fet, van haver de remar per guanyar a la pròrroga després d’un segon període per a oblidar.

El conjunt salouenc va començar amb ganes el partit. Iker Montero va donar la benvinguda al nou curs amb un triple i Bieshaar va tancar el parcial inicial de 5-0. Amb tot, el Gandía no es va fer enrere i es va fer notar des de la línia de tres. El concurs dels triples va afavorir al Salou que, amb el 10-3, pensava que el partit seria tota una festa, però el Gandía el va convertir en un malson. Els valencians van remar per tancar el primer període 18-17.

Això no va res més que començar, perquè la defallida local va arribar en el segon. El Gandía va completar dos parcials de 7 i 8 punts i va tancar el període amb un 23-38 a l’electrònic. Jesús Muñiz va ajustar la màquina i l’equip va respondre a la represa. Tocava remar. Juanpe va liderar la remuntada i el Salou va tancar el tercer període amb un 50-55, una distància acceptable.

L’èpica va arribar al darrer període quan Bieshaar, amb una esmaixada, va enviar el partit a la pròrroga. En el temps de l’agonia, el Salou va brillar i va completar la gesta.