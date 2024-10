El CBT s'estrena a la Segona FEB amb derrota a la pròrroga contra el Bisbal Bàsquet (82-87)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ibersol CBT ha deixat escapar la possibilitat de començar la temporada amb victòria caient davant el Sol Gironès Bisbal Bàsquet per 82-87 després d'una pròrroga en la qual els locals han estat molt desencertats ofensivament. Els del Serrallo han acusat els errors des de la línia de tres punts (7/37) i tot i la seva intensitat defensiva que els ha mantingut al partit han sucumbit davant d'un rival que ha sabut rendibilitzar el seu bàsquet control i la capacitat resolutiva de Solé, Cabrera i Espinosa. Pels blaus, que han acusat les baixes de Boe Nguidjol i Josep Fermí Cera, AJ Plitzuweit ha estat massa sol en anotació.

El partit arrencava amb el Sol Gironès molt sòlid en els atacs estàtics, un pla de partit que els tarragonins compensaven ja amb l'encert d'AJ Plitzuweit des del triple i la mitjana distància (8 dels 12 primers punts dels del Serrallo). L'entrada al partit d'Ousmane N'Dour amb dues cistelles consecutives i una gran feina en la lluita pel rebot ofensiu permetia a l'Ibersol CBT agafar la iniciativa amb 4 punts d'avantatge que eren el premi a un nivell d'intensitat superior. El Sol Gironès, però, aguantava el tipus empatant el partit a 16 al minut 6 i, dos minuts després, tornant a posar-se per davant amb un 18-19. El bàsquet control dels visitants i la inspiració ofensiva de Solé els permetia tancar al quart amb un 20-22.

Un 5-0 de sortida dels de Borja Comenge capgirava el marcador, amb un David Kristensen que aportava solucions des de la pintura i un ritme defensiu que començava a posar a prova l'atac del Sol Gironès. El segon triple de Luís Garcia en dos intents obria una primera escletxa amb el 30-24 que Ousmane N'Dour confirmava amb una continuació amb esmaixada i Adrià Trouvé ampliava fins als 8 punts que provocaven el temps mort dels visitants. Tornant del temps mort, un 0-5 dels visitants escurçava distàncies i invertien la dinàmica fins al 39-38 a falta de dos minuts i mig obligant al tècnic local a demanar minut per recalcular estratègies. Els locals posaven ordre a partir de la defensa i recuperaven sensacions, tot i que un tir sobre la botzina de Xevi Torrent deixava el marcador amb només 3 punts d'avantatge a la mitja part: 45-42.

El segon temps s'iniciava amb els dos equips desencertats en el llançament. El Sol Gironès colpejava primer i recuperava la iniciativa al minut tres després de dos tirs lliures de Solé. Una penetració d'Espinosa per a un parcial de 0-6 que posava un inquietant 45-48 que forçava el temps mort. Tornant del parèntesi, N'Dour, Plitzuweit i Treacy desencallaven l'anotació i els tarragonins empataven a 51 al minut 6. Però els gironins seguien consistents i tronaven a obrir un petit forat de 5 punts a falta d'un minut aprofitant els errors dels locals en el tir exterior: 54-59. Una última reacció comandada per Álvaro Mena permetia tancar el quart només un punt per sota amb un 59-60 que ho deixava tot obert.

L'últim quart era un repte d'emocions per a tots dos equips. L'Ibersol CBT no trobava la fluïdesa ofensiva en els primers compassos fins que Trouvé, amb un 2+1 obria la llauna. La resposta la donava Cabrera, que es mostrava imparable en l'1x1. Les pèrdues de pilota començaven a ser un problema i el Sol Gironès ho aprofitava per agafar una màxima diferència de 7 punts a falta de 6 minuts (62-69). Tapar la via d'aigua era urgent, però molt difícil amb menys del 20% en el llançament de tres punts. Una rèmora que Plitzuweit corregia parcialment amb dos encerts consecutius. Els locals desaprofitaven dos atacs per posar-se per davant i Cabrera no perdonava amb una bomba que posava el 73-77 a falta d'1:15 per al final. Els locals eren capaços d'empatar el partit a 77 amb dues bones defenses i 4 tirs lliures d'AJ Plitzuweit, primer, i David Fernández, després. Cabrera només encertava un dels dos llançaments des de la línia a 27 segons per al final i els tarragonins tenien bola de partit amb 77-78. La moneda a l'aire era Plitzuweit i sortia creu en un llançament a mitjana distància. Però un nou error des del tir lliure, en aquest cas de Torrent, permetia que els blaus seguissin vius a falta de 5 segons. Els gironins feien falta sobre un llançament de Matt Treacy des de 10 metres a la desesperada i l'aler-pivot irlandès encertava dos dels tres tirs per empatar el partit a 79 i portar-lo a la pròrroga. Això després de l'ensurt d'un triple fantasma de Torrent a l'últim mig segon que ha entrat, però que els àrbitres han invalidat per considerar-lo fora de temps.

Els temps extra s'obria amb una nova falta dels gironins a un llançament de tres punts de Mena que només sumava un dels tres punts possibles. Espinosa no perdonava des dels 6,75 i una falta antiesportiva dubtosa assenyalada a Kristensen permetia que el Sol Gironès obrís un nou forat de 4 punts. L'atac blau tornava a col·lapsar (1 punt en els primers 4:50 de la pròrroga i 3 en tot el temps extra) i Cabrera ho tornava a posar molt costa amunt des del tir lliure: 80-86. Dibba fallava 4 tirs lliures seguits i els blaus ho continuaven intentant sense cap encert ofensiu. Amb aquesta dinàmica, el Sol Gironès en tenia prou en administrar l'avantatge i emportar-se una treballada victòria per 82-87.