Port Tarraco s'incorpora com a col·laborador oficial del Club Bàsquet Tarragona

El Club Bàsquet Tarragona i Port Tarraco han oficialitzat aquest dimarts l'acord mitjançant el qual la marina de Tarragona s'incorpora com a nou col·laborador oficial de l'entitat. L'acte ha tingut lloc a les instal·lacions de l'empresa i ha comptat amb la participació dels jugadors del primer equip masculí AJ Plitzuweit i Boe Nguidjol.

La presidenta del CBT, Núria Grados, ha valorat molt positivament la incorporació de Port Tarraco «a un grup de patrocinadors que considerem com a companys de viatge i amb els que compartim el repte de passejar el nom de la ciutat de Tarragona per tot Espanya amb els valors positius que comporta el nostre esport». Grados ha explicat que «iniciem una relació d'intercanvi que ens permetrà col·laborar en diverses activitats que contribuiran a afrontar els importants reptes esportius i socials que tenim plantejats».

Per part de l'empresa, Marc Colls ha recordat que «entre altres aspectes, la filosofia de la marina és col·laborar i donar suport a entitats de diversa índole de Tarragona, en aquest cas un club esportiu, com a compromís de suport a la Ciutat sent, per tant, partícip de la vida de Tarragona». «Estem segurs dels èxits que el Club Bàsquet Tarragona tindrà durant aquesta temporada» ha declarat.